مزيان: الجزائر مستهدفة من قبل غرف الأخبار المظلمة

أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، الإثنين بالعاصمة، أن الجزائر تتعرض لاستهداف ممنهج من “غرف أخبار مظلمة” وهو ما يستوجب تفعيل دور الاعلام الراقي.

وجاءت تصريحات مزيان خلال أشغال اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين ومختلف الفاعلين في قطاع الاتصال، المخصص لولايات الوسط، وذلك بعد لقاءات سابقة نظمت بكل من غرب وشرق وجنوب البلاد.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال مزيان إن الجزائر تتعرض لاستهداف ممنهج من “غرف أخبار مظلمة”، وهو ما يتطلب حسبه– تسخير الدروع التي تتميز بالقلم الراقي.

واعتبر الوزير أن أعداء الجزائر يختلقون سيناريوهات ومكائد لتعطيل مسار التنمية وتقدم المجتمع عبر خلق البلبلة.

وفي هذا السياق، جدد وزير الاتصال التأكيد على تقدير رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون العميق لمهنة الصحافة. داعيا إلى ضرورة اعتماد التكوين المستمر لمواجهة التحديات الجديدة التي تهدد المشهد الإعلامي.

كما طمأن مزيان الأسرة الإعلامية بأن الجهاز التنفيذي “لم يتدخل ولن يتدخل” في الخط التحريري للصحافة الوطنية، مؤكدًا أن المؤسسة الإعلامية تبقى حرة في خياراتها ومواقفها، في إطار احترام أخلاقيات المهنة والقوانين السارية.

وفي تحذير مباشر، شدد الوزير على أهمية تحري المعلومة من مصادر موثوقة، محذرًا من خطورة الرسائل والمعلومات المغلوطة التي قد تستخدم لزعزعة استقرار الدول.