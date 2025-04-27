مزيان يسلط الضوء على رسالة الإعلام في التقارب العربي

خلال اجتماع المنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال

دعا وزير الاتصال، محمد مزيان، الأحد بالجزائر العاصمة، وسائل الاعلام والاتصال العربية إلى الاضطلاع بدورها” الريادي” من خلال إنتاج مواد إعلامية بمضامين “موضوعية وموثوقة” وبأشكال “مبتكرة وجذابة” تساهم في تحقيق المزيد من التقارب العربي.

وفي كلمته خلال انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب، دعا مزيان وسائل الاعلام والاتصال العربية إلى العمل على “ترقية مضامين إعلامية هادفة وتربوية تحترم سيادة الدول وهويتها ومقدراتها الاقتصادية وتقوم على أسس أخلاقيات المهنة وأدبيات السلوك، وتنبذ الشقاق والتفرقة وتزييف الحقائق”، وكذا إلى الترويج “للقيم الإنسانية المثلى ودعم الاستقرار والتنمية في مختلف أبعادها”.

وتوقف الوزير عند “الإعلام المغرض الذي تتعرض له الكثير من البلدان العربية من تشويه وتشكيك في المسارات والخيارات المنتهجة لزرع الفتن وللمساس باستقرارها”، داعيا إلى توظيف الإعلام في الدول العربية “لمواجهة هذه التحديات التي تهدد استقرارنا وتمس بسيادة دولنا”، والعمل على “تثمين التعاون الإعلامي بيننا لنقل الحقائق من دون تشويه ومغالطات والتعريف بجهود كل واحد منا في سبيل التنمية والحوكمة الرشيدة والممارسات الديمقراطية في بلداننا”.

وأبرز مزيان اهمية هذه الاجتماعات الدورية السنوية لكونها فرصة لتقييم حصيلة السنة الفارطة، من أجل تدارك النقائص واقتراح الحلول للمشاكل المهنية المطروحة على مستوى الأداء بالنسبة للمنسقين التابعين لكافة الهيئات.

واعرب عن شكره لاتحاد إذاعات الدول العربية على الجهود التي يبذلها من أجل تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين الهيئات التلفزيونية والإذاعية العربية وترقية التعاون العربي، مؤكدا أن “الجزائر الجديدة والمنتصرة بقيادتها الحكيمة، وبتوجهاتها القومية الثابتة تجاه مختلف القضايا العربية، منخرطة وملتزمة دوما بتثمين ودعم كل الجهود المخلصة الرامية إلى تعزيز مقومات العمل العربي المشترك”.

وجدد دعم الجزائر الكامل لجهود اتحاد إذاعات الدول العربية والمركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج، مبرزا انها “تولي أهمية بالغة لمسيرة هذا الصرح الإعلامي العربي وتتجاوب مع المشاريع التي يقرها، خاصة في مجال تبادل الأخبار وإنتاج وبث البرامج والتقارير الخاصة بالمناسبات والأحداث والمستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية”.

من جهته، أشاد المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، عبد الرحيم سليمان، بجهود الجزائر التي تحتضن المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج، و”المشهود لها بتوجهاتها القومية الثابتة وانخراطها بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الجهود المخلصة من أجل تعزيز مقومات العمل العربي المشترك، وتوطيد عرى التضامن والتكامل بين الأمم العربية، والنهوض بشعوبها وتحقيق الرفاه والازدهار لها”.

كما أبرز المتحدث اهتمام الجزائر “البالغ” بمسيرة الاتحاد وأنشطة أجهزته الفنية، وما تبديه دوما من تجاوب “عميق” مع خططه ومشاريعه وبرامجه وإنجازاته.