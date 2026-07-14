مزيج الصحراء الجزائري يتصدر مكاسب النفط العربي

سجل مزيج الصحراء الجزائري أكبر ارتفاع من حيث القيمة بين خامات النفط العربية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما زاد سعره بـ 23.91 دولارا للبرميل، ليبلغ متوسط 96.04 دولارا، محققا نموا تجاوز 33 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأظهر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن ارتفاع سعر مزيج الصحراء الجزائري جاء ضمن موجة صعود سجلتها مختلف خامات النفط العربية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفع متوسط سعر سلة خامات أوبك بنسبة 30 بالمائة إلى 93.67 دولارا للبرميل، مقابل 72.04 دولارا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

(الصفحة رقم 2 من التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”)

وساهمت تداعيات الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط عالميا، في دفع أسعار الخام إلى مستويات مرتفعة، بفعل المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية.

وحافظ الخام الجزائري على موقعه ضمن الخامات الأعلى سعرا في المنطقة، حيث جاء بعد الخام العربي الخفيف السعودي الذي بلغ متوسط سعره 96.88 دولارا للبرميل خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع نسبته 31.54 بالمائة مقارنة بـ 73.65 دولارا في الفترة نفسها من 2025.

كما سجل خام التصدير الكويتي ارتفاعا بنسبة 30.42 بالمائة، منتقلا من 72.94 دولارا إلى 95.13 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام البصرة المتوسط العراقي بنسبة 31.07 بالمائة، ليصل إلى 93.57 دولارا مقابل 71.39 دولارا للبرميل.

وفي المرتبة الثانية من حيث قيمة الزيادة، جاء الخام الليبي “السدر”، الذي ارتفع سعره بـ 23.8 دولارا للبرميل، محققا أعلى نسبة نمو بين الخامات العربية بلغت 33.7 بالمائة، بعد صعوده من 70.67 دولارا إلى 94.47 دولارا للبرميل.

أما خام مربان الإماراتي، فسجل أقل نسبة ارتفاع بين الخامات العربية المدرجة، بزيادة قدرها 23.81 بالمائة، بعدما ارتفع متوسط سعره من 71.93 دولارا إلى 89.06 دولارا للبرميل.

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار خامات النفط العربية خلال جوان 2026، حيث بلغ سعر مزيج الصحراء الجزائري 87.27 دولارا للبرميل، مقابل 96.04 دولارا كمتوسط خلال النصف الأول من العام.

وتصدر الخام العربي الخفيف السعودي قائمة أغلى الخامات العربية في جوان بمتوسط 96.89 دولارا للبرميل، متبوعا بخام التصدير الكويتي بـ 92.28 دولارا، ثم السدر الليبي بـ 86.47 دولارا، والبصرة المتوسط العراقي بـ 85.1 دولارا، ومربان الإماراتي بـ 81.80 دولارا للبرميل.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع متوسط سعر خام برنت بنسبة 24 بالمائة خلال النصف الأول من 2026 ليصل إلى 87.6 دولارا للبرميل، فيما صعد متوسط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 23 بالمائة إلى 83 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار الخامات العربية خارج سلة أوبك خلال جوان، إذ انخفض متوسط سعر نفط عمان في العقود الآجلة بنسبة 22.4 بالمائة إلى 79.25 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 102.10 دولارا في ماي، فيما تراجع خام دبي بنسبة 21 بالمائة إلى 79.97 دولارا للبرميل، مقابل 101.29 دولارا خلال الشهر السابق.