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“مزيج بين باريس وإسطنبول”.. سائحة أجنبية تعبّر عن انبهارها بجمال الجزائر

نادية شريف
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“مزيج بين باريس وإسطنبول”.. سائحة أجنبية تعبّر عن انبهارها بجمال الجزائر

عبّرت سائحة أجنبية عن انبهارها بجمال الجزائر العاصمة، حيث قالت في منشورات مرفقة بفيديوهات وصور عبر شبكات التواصل، إنها مزيج بين باريس وإسطنبول.

ونشرت السائحة التونسية، وهي طالبة في قسم الطب مقيمة بروسيا، شهادتها بعد اكتشاف سحر الجزائر،  في مجموعة  “سافرنا من أجلك”، التي تضم أزيد من 350 ألف عضو.

وعبرت عن مدى إعجابها بمدينة الجزائر بالقول: “هي مزيج بين باريس وإسطنبول.. قضيت أيامًا قليلة فقط، ويؤسفني أنني لم أخصص المزيد من الوقت لهذا البلد الأعجوبة”.

بخصوص المعالم التي زارتها ذكرت كنيسة السيدة الإفريقية، مقام الشهيد، ولم تنس الثناء على مطار الجزائر الدولي الجديد الذي وصفته بأنه ضخم وحديث ومنظم جيدًا.

من جانب آخر أثنت على لذة الأكلات الجزائرية، لافتة إلى أنها شهية إن عرف المسافر ماذا وأين يأكل، أما الفنادق فوجدتها باهظة الثمن مقارنة بجودة الخدمات.

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