مسؤولة أمريكية: التعاون الأمني مع الجزائر متين

أكدت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن بوني د. جنكينز خلال زيارتها للجزائر على قوة التعاون الأمني بين البلدين.

وفي تغريدة، مرفوقة بصورة لها من الجزائر، قالت وكيلة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمنبوني د. جنكينز “عظيم أن أكون في الجزائر”.

وشكرت جنكينز سفيرة بلادها إليزابيث أوبين على كل ما تفعله لتمثيل صداقة الشعب الأمريكي ولتعزيز التعاون الأمني القوي مع الجزائر.

أعلنت الخارجية الأمريكية، الأحد، عن زيارة لوكيلة الوزارة للحد من التسلح والأمن بوني د. جنكينز، إلى الجزائر، من أجل بحث تعزيز التعاون الثنائي حول مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية المشتركة.

وحسب بيان للخارجية الأمريكية، “تسافر وكيلة الوزارة لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي السفيرة بوني د. جنكينز إلى الجزائر وبنين في الفترة من 4 إلى 9 مارس من أجل إجراء مباحثات حول مجموعة من قضايا الأمن ومنع الانتشار والحد من التسلح.

وأضاف: في الجزائر العاصمة ستلتقي جنكينز في الفترة من 5 إلى 7 مارس، مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعميق التعاون الأمني ​​الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية المشتركة.

كما سيلتقي وكيل الوزارة بسفراء من البعثات الدبلوماسية في الجزائر لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي.