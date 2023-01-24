مسؤولة أمريكية: الجزائر تلعب “دورا رئيسيا” في تحقيق الاستقرار الإقليمي

تلعب الجزائر دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار الإقليمي. حسب ما أكدته مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلّفة بالمنظمات الدولية ميشيل سيسون يوم الثلاثاء.

وقالت سيسون التي تجري زيارة إلى الجزائر، في ندوة صحفية بمقر السفارة الأمريكية، إن البلاد “تعتبر رائدا إقليميا في حلّ النزاعات الجارية. حيث تلعب دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار الاقليمي، خاصة في منطقة الساحل”.

ونوّهت المسؤولة الأمريكية بـ”المصلحة المشتركة القوية التي تشترك فيها الولايات المتحدة مع الجزائر من أجل استقرار المنطقة”.

وذكرت سيسون بالمناسبة “بوساطة الجزائر لتسوية الأزمة في مالي. من خلال تمكين الاطراف المتنازعة في البلد من التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015”.