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مسؤولة أمريكية تسقط من سلم الطائرة وتنزلق إلى الأسفل (فيديو)

جواهر الشروق
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مسؤولة أمريكية تسقط من سلم الطائرة وتنزلق إلى الأسفل (فيديو)

تعثرت موظفة في البيت الأبيض على سلم طائرة رئاسية خلال رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا.
وأظهرت لقطات بثتها محطة تلفزيونية بولندية شخصا يسقط من درج الطائرة وينزلق إلى الأسفل، جاء ذلك بعد رحلة بايدن المفاجئة التي استمرت لساعات إلى كييف، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وبعد أن أثار مقطع الفيديو الذي شاهده نصف مليون متابع جدلا كبيرا، كشف البيت الأبيض أن الشخص الذي سقط من سلم الطائرة ليس الرئيس الأمريكي، وإنما موظفة لم يتم التعرف على هويتها كانت ترتدي حقيبة بيضاء خففت من حدة سقوطها.

في نفس السياق، أكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن هذه الموظفة هي جزء من موظفي الدعم بالبيت الأبيض الذين وصلوا يوم الثلاثاء إلى وارسو.
يجدر بالذكر أن بايدن تعثر في أواخر سنة 2021 ثلاث مرات عندما حاول الصعود على متن طائرة الرئاسة قبل رحلة إلى أتلانتا، وقد التقطت الكاميرات محاولة استعادة توازنه.

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