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الجزائر

مسؤولة أمريكية تشيد بدور الجزائر في حل النزاعات الإقليمية

عبد الرزاق.ب
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مسؤولة أمريكية تشيد بدور الجزائر في حل النزاعات الإقليمية
أرشيف
لقاء سابق بين لعمامرة وشيرمان

تلقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة مساء الأربعاء، اتصالا من نائبة كاتب الدولة الأمريكي، ويندي شيرمان، بحثا خلاله قضايا دولية وإقليمية، فيما أشادت المسؤولة الأمريكية، بمساهمة الجزائر في حل النزاعات الإقليمية خاصة جهود الأمم المتحدة في الصحراء الغربية والساحل والقضية الفلسطينية.

وحسب بيان لوزارة الخارجية “أجرى وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، اليوم محادثة هاتفية مع نائبة كاتب الدولة الأمريكي، السيدة ويندي شيرمان، بمبادرة من هذه الأخيرة.
تبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

من جهتها أكدت الخارجية الأمريكية في بيان إن “نائبة وزيرة الخارجية ويندي ر.شيرمان تحادثت اليوم مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حول مجموعة من القضايا بشأن التعاون الثنائي والأمن الإقليمي والتطورات العالمية”.

وأضاف: أعربت نائب وزير الخارجية عن امتنانها لمساهمات الجزائر في حل النزاعات الإقليمية، بما في ذلك دعم الجزائر لوقف التصعيد العاجل للعنف الإسرائيلي الفلسطيني ولجهود الأمم المتحدة لدفع حل دائم وكريم للصحراء الغربية، وللحفاظ على الأمن في منطقة الساحل.

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