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الجزائر

مسؤولة أمريكية في زيارة إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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مسؤولة أمريكية في زيارة إلى الجزائر
أرشيف
بوني دي جنكينز

تجري وكيلة الخارجية الأمريكية لشؤون الحدّ من التسلح والأمن الدولي بوني دي جنكينز، زيارة رسمية إلى الجزائر بداية من الأحد.

وحسب ما ذكرته الخارجية الأمريكية في بيان مساء السبت، ستدوم زيارة دي جنكينز إلى الجزائر 3 أيام، تحظى فيها بلقاء مسؤولين جزائريين.

وجاء في البيان:”في الفترة من 5 إلى 7 مارس، ستلتقي وكيل الوزارة جنكينز مع كبار المسؤولين الحكوميين (في الجزائر)، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وستتناول المسؤولة الأمريكية “الجهود المبذولة لتعميق التعاون الأمني ​​بين البلدين، لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية المشتركة”، وفق المصدر.

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