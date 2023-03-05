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الجزائر

مسؤولة أمريكية في زيارة إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون الأمني

الشروق أونلاين
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مسؤولة أمريكية في زيارة إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون الأمني
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بوني جنكينز وكيلة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن

أعلنت الخارجية الأمريكية، عن زيارة لوكيلة الوزارة للحد من التسلح والأمن بوني د. جنكينز، إلى الجزائر، من أجل بحث تعزيز التعاون الثنائي حول مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية المشتركة.

وحسب بيان للخارجية الأمريكية، “تسافر وكيلة الوزارة لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي السفيرة بوني د. جنكينز إلى الجزائر وبنين في الفترة من 4 إلى 9 مارس من أجل إجراء مباحثات حول مجموعة من قضايا الأمن ومنع الانتشار والحد من التسلح.

وأضاف: في الجزائر العاصمة ستلتقي جنكينز في الفترة من 5 إلى 7 مارس، مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعميق التعاون الأمني ​​الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية المشتركة.

كما سيلتقي وكيل الوزارة بسفراء من البعثات الدبلوماسية في الجزائر لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي.

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