مسؤولة أوروبية تدعو لزيادة عدد المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي (فيديو)

دعت مفوّضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون إلى زيادة عدد المهاجرين القانونيين إلى دول الاتحاد الأوروبي، بسبب التراجع المعتبر لعدد السكان النشطين في هذه الدول.

وقال المسؤولة الأوروبية خلال مؤتمر في أثينا هذا الأسبوع:”سنموت جوعا من دون استقبال المزيد من المهاجرين، فنحن بحاجة إليهم، ولكن بطريقة منظمة”.

وتابعت يوهانسون تقول:”لأسباب ديموغرافية سينخفض عدد العمال النشطين في الاتحاد الأوروبي بمقدار مليون نسمة سنويا”.

قبل أن تضيف:”هذا يعني أن الهجرة القانونية للعمال الأجانب إلى هذه الدول، يجب أن تزيد أيضا بمقدار مليون مهاجر كل سنة”.

من جهة أخرى، تحصي الوكالة الأوروبية لحرس الحدود أكثر من 176 ألف مهاجرا غير شرعي، حاولوا دخول أراضي دول الاتحاد خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2023.

وجاء في تقرير للوكالة، أن عدد المهاجرين العابرين بطرق غير شرعية خلال العام الماضي، يعتبر الأعلى منذ الفترة الممتدة بين جانفي وجويلية من عام 2016.