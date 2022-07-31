-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مسؤولة بالجامعة العربية: قمة الجزائر ستكون قمة اجماع عربي

الشروق أونلاين
  • 363
  • 0
مسؤولة بالجامعة العربية: قمة الجزائر ستكون قمة اجماع عربي
ح.م

أكدت الأمينة العامة المساعدة، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، هيفاء أبو غزالة، أن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل ستكون “قمة إجماع عربي”.

وقالت أبو غزالة، على هامش أشغال الملتقى الدولي حول “نضال المرأة الجزائرية من ثورة التحرير الى مسيرة التعمير”، الجارية أشغاله بالمركز الدولي للمؤتمرات، السبت “نرتقب أن تكون قمة الجزائر قمة إجماع عربي”، معربة عن أملها في نجاح هذا الموعد الهام “بوجود القادة العرب على أرض المليون ونصف المليون شهيد”.

وفي سياق متصل، أشارت الأمينة العامة المساعدة إلى وجود استعدادات حثيثة على مستوى الجامعة العربية تحسبا لهذه القمة، مذكرة بزيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مؤخرا إلى الجزائر واستقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث تم استعراض أهم البنود التي سيتم تناولها خلال القمة.

كما اعتبرت أبو غزالة أن “قمة الجزائر لن تكون قمة سياسية فحسب، بل ستكون فرصة لعرض بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام العربي المشترك”.

مقالات ذات صلة
الفريق شنقريحة يستقبل الوزير المنتدب لدى رئاسة الكاميرون المكلف بالدفاع

الفريق شنقريحة يستقبل الوزير المنتدب لدى رئاسة الكاميرون المكلف بالدفاع

الحكومة تنشر شروط عملية بيع الكتاب إلكترونيا

الحكومة تنشر شروط عملية بيع الكتاب إلكترونيا

كورونا في الجزائر: ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات

كورونا في الجزائر: ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات

هذه أسباب تفوّق مشروع الغاز الجزائري وقبر مناورة المغرب

هذه أسباب تفوّق مشروع الغاز الجزائري وقبر مناورة المغرب

بشراكة أمريكية-جزائرية.. نحو إنتاج ألف طن من الجمبري 

بشراكة أمريكية-جزائرية.. نحو إنتاج ألف طن من الجمبري 

بن عبد الرحمان يفتتح الـملتقى الدولي حول نضال الـمرأة الجزائرية

بن عبد الرحمان يفتتح الـملتقى الدولي حول نضال الـمرأة الجزائرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد