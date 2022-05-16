مسؤولة بمديرية الغابات: الجزائر ستستأجر 6 طائرات لإخماد الحرائق هذا الصيف  

تعتزم الجزائر، استئجار 6 طائرات إخماد حرائق هذا الصيف من أجل تعزيز قدراتها لمكافحة حرائق الغابات.

وقالت مديرة حماية الثروة النباتية والحيوانية لدى المديرية العامة للغابات إلهام كابوية خلال الملتقى الجزائري-الكندي الأول حول مكافحة حرائق الغابات بالوسائل الجوية، نظمه مجلس التنمية الكندي-الجزائر (CDCA)، بأن هذه الطائرات ستستأجر “لشهري جويلية وأوت المقبلين” حيث تعتبر هذه الفترة الأكثر صعوبة من حيث حرائق الغابات.

وأوضحت أنه من بين الطائرات الست المستأجرة، تبلغ سعة أربع طائرات 3.000 لتر، بينما تبلغ سعة الطائرتين الأخريين 6000 لتر.

وخلال تقديمها لجهاز مكافحة حرائق الغابات للسنة الحالية، أعلنت مسؤولة المديرية العامة للغابات أيضا عن اقتناء 80 مركبة جديدة لتعزيز الأرتال المتحركة، لا سيما في ولايات الشرق التي تعرضت لأكبر عدد من الحرائق خلال السنوات الأخيرة”.

هذا بالإضافة إلى تعزيز الوسائل المتنقلة المنتشرة في منطقة الشمال-الغربي من الوطن، مثل وهران وعين تيموشنت، تحسبا لتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط من 25 جوان إلى 6 جويلية 2022 في وهران.

وحسب المتحدثة فقد استفادت المديرية العامة للغابات من غلاف مالي قدره 3.9 مليار دينار هذه السنة لتحسين جهاز مكافحة الحرائق، ومن بين الأمور التي سمح بها هذا التمويل، تحديث غرفة العمليات ومتابعة الحرائق.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع إستراتيجية جديدة للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، لا سيما وضع مخطط اتصال أعده المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي يستهدف الفلاحين والسكان الذين يعيشون بالقرب من الغابات وعامة الناس برسائل مختلفة حسب كل شخص مستهدف.

إنجاز مدرّج لهبوط وإقلاع طائرات إخماد الحرائق في خنشلة

شرعت مصالح ولاية خنشلة يوم الأحد في أشغال إنجاز مدرّج لإقلاع وهبوط طائرات إخماد حرائق الغابات ببلدية قايس.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الولاية، تأتي هذه الأشغال “تجسيدا لمخطط الحماية من حرائق الغابات لسنة 2022. الذي تمت المصادقة عليه من طرف والي خنشلة”.

وتشرف على الأشغال عدّة مُقاوَلَات متطوّعة، بالتنسيق مع مديرية الأشغال العمومية لولاية خنشلة. وهذا على مستوى المنطقة المسماة الكورص بقرية بئر مرجان ببلدية قايس.

وسيبلغ طول مدرج إقلاع وهبوط طائرات إخماد حرائق الغابات 1.5 كلم، في حين أن عرضه سيكون 40 مترا، للسماح بانطلاق الطائرات في الاتجاهين.

وينتظر أن تكتمل أشغال إنجاز هذا المدرج قبل حلول فصل الصيف، بناء على تعليمات الولاية إلى مدير الأشغال العمومية و مسؤولي مختلف القطاعات المتدخلة بالموقع.