مسؤولة بمديرية الغابات: “حصيلة حرائق هذا الصيف أقل حدة مقارنة بـ 2021”

أكدت مديرة حماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات، إلهام كابويا أنّ حصيلة حرائق الغابات لهذه السنة “أقل حدة” مقارنة بالسنة الماضية، بفضل جملة الإجراءات الاستثنائية المتخذة.

وأوضحت كابويا, في تصريح صحفي أنّ “الوضع الذي تعرفه الولايات المتضررة من حرائق الغابات المندلعة مؤخراً، متحكم فيه وجارٍ تسييرها”, مضيفة: “بالمقارنة مع السنة الماضية, يمكن القول أن حصيلة حرائق الغابات أقل بكثير”.

وكانت بعض الولايات, على غرار بجاية، سطيف وجيجل, شهدت في الأسابيع الاخيرة اندلاع بعض الحرائق في غاباتها, لكن حالة التأهب القصوى المعلنة والإجراءات الاستثنائية المقررة، سمحت باحتواء الوضع.

وتأتي ولاية بجاية في الصدارة من حيث المساحات المتضررة وعدد بؤر الحرائق, تليها سطيف وجيجل.

وعرفت هذه الصائفة ارتفاع غير اعتيادي لدرجات الحرارة إلى مستويات عالية, شمل معظم دول الحوض المتوسط, مما أدى إلى اندلاع حرائق كثيفة بوتيرة حادة في عدد من بلدان المنطقة.

ولمواجهة الوضع, أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية “حالة تأهب قصوى, وعن تعبئة كافة مستخدميها التابعين لأسلاك إدارة الغابات, وذلك في إطار التفعيل الدائم والمستمر للمخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات”.

وفي هذا الإطار, تمّ تأجيل العطل السنوية لإطارات المديرية العامة للغابات والمديريات المعنية بمكافحة الحرائق, ليكونوا جاهزين للتدخل في حال حصول أي طارئ, إلى جانب ضمان حرصهم على المراقبة واليقظة المستمرة للسيطرة على الحرائق الصغيرة قبل أن تنتشر للمناطق المجاورة لها.

كما تمّ تقديم حملة مكافحة الغابات لهذه السنة, مع تطبيق استراتيجية جديدة ترتكز على مبدأ تحسين الجهاز العملياتي لرفع الكفاءة في عمليات التدخل والتقليل من تعرض الثروة الغابية إلى الحرائق وحماية الممتلكات والأشخاص.

كما لفتت كابويا إلى أنّ المفارغ العمومية باتت من المسببات الرئيسية في اندلاع الحرائق, وهو الحال بالنسبة للحريق الذي اندلع بولاية سطيف, كونها تحتوي على عدة بقايا منزلية ومواد سريعة الاشتعال.

وأبرزت أهمية الحرص على إخراج النفايات المنزلية ليلا, لتفادي تعرضها للحرارة المرتفعة, وبالتالي تجنب اندلاع الحرائق بالأخص في المناطق السكنية المحاذية للمناطق الجبلية والغابية، كما أشارت إلى خطورة استعمال أجهزة الشواء على الجمر, والتي يمكن أن تنقل الشظايا الصغيرة الناجمة عنها إلى الأشجار على ارتفاعات معتبرة, بفعل عامل الرياح, مما قد يتسبب في نشوب حرائق.