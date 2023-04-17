مسؤولة بوزارة الصحة: انتشار كبير لداء السكري بالجزائر

قالت مسؤولة بوزارة الصحة، الإثنين، إن داء السكري بالجزائر يعرف انتشارا كبيرا حيث بلغ عدد المصابين به حوالي أربعة ملايين شخصا.

وأكد الدكتورة جميلة نذير نائبة فرعية مكلفة بالأمراض غير المتنقلة بوزارة الصحة أن داء السكري بالجزائر في انتشار كبير، حيث بلغ عدد المصابين به حوالي أربعة ملايين شخصا من بينهم الأطفال وكبار السن .

وخلال نزولها ضيفة هذا الاثنين على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أوضحت نذير أن تم توفير كل الإمكانيات لهذه الفئة من أجل التكفل بهم وتدعيم الوحدات القاعدية الأولية بالكفاءات.

من جهة أخرى، اعتبرت المسؤولة أن مؤشرات الصحة بالجزائر جد إيجابية بالنظر للأشواط التي قطعتها في مجال الخدمات الصحية المقدمة.

وشددت ضيفة الصباح على ضرورة وضع استراتيجيات للحد من انتشار الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة لتقييم النقائص واستخلاص الدروس.

وبخصوص الرقمنة ودورها في القطاع، أكدت المتحدثة ذاتها أنها الحل الأنجع لمعرفة اين تذهب مصاريف الدولة فيما يخص التكفل بالمريض من خلال المتابعة المستمرة لصحته والمحافظة عليها.