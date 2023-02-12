مسؤولة بوزارة الصحة: ندرة الأدوية لها أسباب خارجية

أكّدت البروفيسور، الهادية منصوري، مسؤولة بوزارة الصحة أن ندرة بعض الأدوية في السوق الوطنية راجع إلى أسباب خارجية وداخلية.

وخلال استضافتها ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أوضحت نائب مدير المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية بوزارة الصحة، أن التذبذب الذي طبع الفترة السابقة، كانت له أسباب خارجية موصولة بجائحة كورونا.

بينما تعلقت الأسباب الداخلية، حسب منصوري بمسار الإقتناء والإجراءات القانونية التي تطلبت وقتًا، مشيرة إلى تحسين نسبة توفير الأدوية من 60 إلى 85 بالمائة.

ونوّهت ضيفة الأولى إلى اعتماد وزارة الصحة، خارطة طريق من سبعة محاور تقوم في أساسياتها على توفير الأدوية، الموارد البشرية والمادية، الهياكل، التنظيم المعلوماتي وغيرها، بالتزامن مع تفعيل الرقمنة والنصوص التنظيمية.

وركّزت المتحدثة على أنّ المنظمة العالمية للصحة تضع قائمة بـ 2400 دواء، تاركة تحديد الأدوية الأساسية لخصوصيات كل بلد، شارحةً أنّ قائمة الأدوية الأساسية تخص الأمراض المزمنة والخطيرة، مثل اللقاحات.

وأعلنت منصوري أنّ 2023 ستكون سنة رقمنة القطاع الصحي، مشيرة إلى أنّ المشروع بدأ في السداسي الأخير من عام 2022 وهو في تقدم ملحوظ، وأوعزت أنّ المديرية العامة للصيدلة وتجهيزات الصحة تسهر على تحسين الصيانة الوقائية للمعدّات، بالتزامن مع رصد أغلفة مالية لاقتناء أجهزة التشخيص ومعدّات المخابر.

وتابعت المسؤولة نفسها: “نعوّل على الاستعمال الراشد والفعّال للأدوية، لذا نحن ماضون في تكوين وتأهيل الصيادلة الاستشفائيين والصيادلة الخواص”.

في شأن آخر، نفت منصوري وجود دراسات تثبت إفراط المواطنين في استخدام الأدوية والمضادات الحيوية، ولاحظت أنّ ظاهرة الاستطباب دون وصفات طبية، عالمية، ولا تخص الجزائر فحسب.

وأقرّت منصوري بوجود “مواد صيدلانية مغشوشة” يتمّ تسويقها بشكل غير قانوني في شبكات التواصل الاجتماعي، مسجّلةً وجود قوانين تؤطر صرف الأدوية داخل الصيدليات، ومنع تسويق للمواد الصيدلانية خارجها.

وانتهت منصوري إلى طمأنة مرضى السرطانات، بتوفرّ الأدوية بما فيها الدواء الكيميائي، وكشفت عن اقتناء الجزائر اعتبارًا من هذا العام، الأدوية المبتكرة، المندرجة ضمن ما يسمى “الطب الدقيق”، وهذه الأدوية ستكون متوفرة بدءً من الأسابيع القادمة، كما أكّدت أنّ أدوية الأمراض النادرة ستكون متوفرة بصفة دائمة.