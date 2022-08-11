مسؤولة بوزارة الفلاحة: توزيع 2.2 مليون شجرة فواكه على الفلاحين  

كشفت فاطمة خليل، من مديريةالتنمية الفلاحية والريفية بالمناطق الجافة والشبه الجافة بالوزارة، أن الوزارة تكلفت بجلب 2.2 مليون شجرة فواكه لفائدة الفلاحين لحملة التشجير 2022-2023.

وأضافت المتحدثة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية “نحن في أوج التحضيرات لموسم التشجير القادم الذي خصصناه لتطوير الأشجار المثمرة و المقاومة للظروف المناخية من خلال غرس 55ر11430 هكتار, ما يمثل 216ر2 مليون شجرة (مقابل 7ر1 مليون شجرة خلال موسم 2021-2022 الجاري)”.

وحسب ذات المتحدثة، فقد تم غرس 1.113 هكتار ما يعادل 222 الف و600 شجرة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري ولا تزال العملية مستمرة الى نهاية السنة.

وتخصص حملة 2022-2023, التي ستنطلق ابتداء من الثلاثي الرابع من العام الجاري, لغرس ألف و 532هكتار من أشجار الرمان, وأكثر من 4آلاف و 608 هكتار من أشجار اللوز, و أكثر من 4 آلاف و405 هكتار من أشجار الفستق الى جانب 537 هكتار من أشجار الجوز.

وفي ردها على سؤال حول جودة الشجيرات و تطابقها مع المعايير، أكدت خليل أن هذه الشجيرات تنتج من قبل مشاتل محلية معتمدة من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل و تصديقها, مبرزة أنها “تتميز بجودة عالية”.

وفي هذا الصدد, أفادت أنه قد تمت مصادقة 8ر1 مليون شجرة خلال الموسم 2021-2022 الجاري.

كما أضافت خليل أن الموسمين يندرجان في اطار البرنامج الوطني 2021-2025 لتطوير أشجار الفواكه والأشجار المقاومة للطبيعة القاسية و الموجه لفائدة 18 ولاية في الهضاب العليا والمناطق السهبية و الجنوب.

وإضافة الى تنويع الإنتاج الوطني من الفواكه وتوفيره في السوق الوطنية، يهدف هذا البرنامج أيضا الى توسيع مساحات أشجار الفواكه لتحسين و رفع استهلاك الفرد الجزائري للفواكه, تقول السيدة خليل.

فضلا عن ذلك، نوهت المسؤولة بالآثار الاقتصادية لهذا البرنامج الذي سيسمح بخلق قطب لإنتاج المواد الفلاحية وتطوير الصناعات الغذائية و الذي “سيسمح بخلق الثروة و مناصب الشغل في هذه المناطق”.