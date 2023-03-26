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جواهر

مسؤولة كندية تهدي الرئيس الأمريكي شوكولاتة سورية الصنع

جواهر الشروق
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مسؤولة كندية تهدي الرئيس الأمريكي شوكولاتة سورية الصنع

أهدت مسؤولة كندية شكولاتة سورية الصنع للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارته لأوتاوا، في التفاتة سلطت الضوء على نجاح عائلة لاجئة.

وفي عام 2016، أعادت عائلة حداد السورية إطلاق شركتها للشوكولاتة، وأطلقت عليها اسم “السلام بالشوكولاتة”، وفق ما نقل موقع “ذا تورنتو ستار”.

وبحسب موقع “ذا تورنتو ستار” فقد أهدت زعيمة حزب الخضر الكندي، إليزابيث ماي، الجمعة، قطعة من “السلام بالشوكولاتة” من شركة حداد، وأهدتها إلى الرئيس الأمريكي خلال زيارته لأوتاوا.

وأضاف الموقع إن اللفتة تعد علامة فارقة في قصة نجاح العائلة التي أبرزتها وسائل الإعلام الدولية وتحولت قصتها إلى فيلم روائي طويل.

وأشار حداد الذي تواجد في أوتاوا لحضور زيارة الرئيس، إلى أنه لم تكن لديه أي فكرة عن أن زعيمة الخضر ستهدي بايدن شوكولاتة عائلته.

وقال حداد، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة عبر تويتر: “إنها حقا لحظة فخر لعائلتنا وشعب أنتيغونيش”.

وقال متحدث باسم ماي إن زعيمة حزب الخضر اشترت الشوكولاتة، الأسبوع الماضي، خصيصا لبايدن أثناء زيارتها لأنتيغونيش بولاية نيو ساوث.

وقال حداد إنه يأمل أن يفكر الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن في قصة عائلته كلاجئين وتأثير لطف سكان نوفا سكوتس والكنديون عامة، “من خلال منحنا فرصة ثانية بعد أن أغلق العالم حدوده”.

يذكر أن عائلة حداد وبعد فرارها من سوريا واستقرارها في كندا، بدأت بتصنيع نوع واحد من الشكولاتة في مطبخ المنزل وبيعها في سوق المزارعين المحليين.

وبعد حوالي سبع سنوات، أصبح لديهم أكثر من 250 منتجا من منتجات الشوكولاتة، التي تجمع بين النكهات من سوريا والمكونات الكندية.

وبالإضافة إلى متجر في أنتيغونيش، باتوا يديرون أيضا موقعا رئيسيا في هاليفاكس.

واستقبلت كندا أكثر من 35 الف لاجىء سوري منذ اندلاع الحرب الأهلية.

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