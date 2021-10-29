مسؤولون أتراك ودبلوماسيون عرب يكرمون السفير الجزائري    

كرّم مسؤولون أتراك ورؤساء بعثات دبلوماسية لدى أنقرة السفير الجزائري مراد عجابي عقب انتهاء مهامه كسفير للجزائر لدى الجمهورية التركية.

وحظي السفير مراد عجابي، الخميس، باستقبال حار من قبل “سدات أونال” نائب وزير الخارجية للجمهورية التركية على إثر انتهاء مهامه كسفير مفوض فوق العادة للجزائر في تركيا.

وأعرب الطرفان خلال هذا اللقاء الذي جرى في أجواء جد ودية عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين، كما عبرا عن أملهما في تعزيزها أكثر مستقبلا.

كما أوضح بيان للسفارة أن السفير مراد عجابي أدى زيارة مجاملة ووداع لوالي ولاية أنقرة “وسيب شاهين” حيث عبّر الطرفان عن سعادتهما إزاء متانة علاقات الصداقة و التعاون بين البلدين، كما استعرضا آفاق و سبل تعزيزها عملا بإرادة و توجيهات قيادة البلدين الشقيقين.

ومن جهة أخرى، أقام مجلس السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العرب المعتمدين بأنقرة حفل تكريم على شرف السفير مراد عجابي بذات المناسبة.

وعبر ممثل المجلس عن بالغ تقديره لدور سفير الجزائر داخل المجموعة العربية متمنيا له كل التوفيق و السداد في أداء مهامه الجديدة.

كما تقدم مراد عجابي بخالص تحياته وأطيب تمنياته للجالية الجزائرية المقيمة في تركيا ولكل الذين ساهموا من قريب أو من بعيد في توطيد أواصر الأخوة و التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا كل النجاح والتوفيق لخلفه السفير سفيان ميموني في الاضطلاع بمهامه في الجمهورية التركية.