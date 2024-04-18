مسؤولون ب”الأفامي” يعبرون عن ارتياحهم لأداء الإقتصاد الجزائري في الفترة الأخيرة

فايد يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي

عبر مسؤولون بصندوق النقد الدولي “أفامي” عن ارتياحهم لمستوى الإصلاحات والأداء الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الأخيرة.

وشارك وزير المالية لعزيز فايد في أعمال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ 24 الحكومية ومحافظي البنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي.

وحسب بيان لوزارة المالية، تلقت “الشروق” نسخة منه، وفي إطار مشاركته في اجتماعات الربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة حاليا من 15 إلى 20 أفريل 2024 في العاصمة واشنطن، شارك وزير المالية لعزيز فايد، في أعمال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ 24 الحكومية الدولية وكذلك اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي صندوق.

وخلال اجتماع مجموعة الـ 24 شدد وزير المالية على الحاجة الملحة لتعزيز قدرات الدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الدعم الفني الذي يقدمه كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما ركز على الدور الأساسي لهذا الدعم في مساعدة دول المجموعة على تطوير سياسات اقتصادية ذات الصلة، قادرة على التصدي للعديد من التحديات التي تواجهها.

وفي هذا السياق، دعا فايد إلى زيادة الموارد المالية المتاحة وتحسين تكييف المساعدة التقنية، من أجل تعزيز التقدم الملموس نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالمناقشات الجارية حول إصلاحات مؤسسات «بريتون وودز» وتقوية قدراتها على التدخل، شجع الوزير المشاركين على دراسة جميع الخيارات الموصى بها في إطار تنمية كفاية رأس المال للبنوك المتعددة الأطراف، كما شدد على أهمية تحسين الميزانيات العمومية، وتعزيز الالتزام المستمر لمجموعة البنك الدولي في تمويل مكافحة تغير المناخ ودعم الشراكات مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى.

وخلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، تناولت المناقشات بشكل أساسي التحديات التي يفرضها تغير المناخ بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية المستمرة، ولا سيما الحرب على غزة وأثارها السلبية وتأثيرها على النمو الاقتصادي في المنطقة.

وعلى الصعيد الثنائي، التق فايد مع وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي، لبحث علاقات التعاون بين البلدين. وشملت المناقشات مجالات مختلفة للتعاون. وأعرب الوزيران خلال اللقاء عن استعدادهما لمواصلة هذا الحوار كما تعهدا بالعمل معا بشكل وثيق لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، عقد السيد وزير المالية اجتماعا مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيرجيو بيمنتا، ناقشا خلاله تعزيز دور القطاع الخاص كقوة دافعة للتنمية، فضلا عن التنمية المستمرة الإصلاحات في الجزائر تهدف إلى مواصلة تحسين مناخ الأعمال. وشجع الوزير محاوره على تكثيف التزام مؤسسته في بلاده من أجل مواصلة دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار في الجزائر.

وفي الختام، عقد فايد اجتماعاً مثمراً مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. وخلال هذا الاجتماع، أعرب أزعور عن ارتياحه لأداء الاقتصاد الجزائري في الآونة الأخيرة، مرحبا بالتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات والنتائج الملموسة التي تم تحقيقها حتى الآن. وأكد أن هذا التقدم يسهم في وضع اقتصاد الدولة على مسار واعد من النمو المستدام والشامل، مع تشجيع مواصلة الجهود في هذا الاتجاه.