مسؤولون ماليون: الجزائر البلد الأجدر بِاحتضان “كان” 2025

أكّد مسؤولون في اتحاد مالي لِكرة القدم، السبت، أن الجزائر البلد الأجدر بِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وفي تصريحات صحفية عقب وصول وفد منتخب بلاده المحلّي إلى الجزائر، أشاد نائب رئيس اتحاد الكرة المالي موديبو كوليبالي بِحفاوة الاستقبال. كما تقدّم بِتشكّراته إلى الاتحاد الجزائري للعبة، الذي غطّى كلّ نفقات مشاركة منتخب بلاده في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وأوضح موديبو كوليبالي أن اتحاد الكرة المالي لم يدفع من خزينته سوى تكاليف النقل الجوّي للقدوم إلى الجزائر. مُقابل تكفّل هيئة الرئيس جهيد زفيزف بِتغطية نفقات الإقامة والإطعام وأمور أخرى، بل وحتى التربّصات (بِتونس).

من جهته، قال رئيس وفد المنتخب المحلّي المالي محمد الحسن، إنه لا يندهش من هذا الكرم، وهذه الإمكانيات المعتبرة المتاحة لِمنتخبات “شان” 2023. لِأن الجزائر أهل للتظاهرات الرياضية الكبيرة، وجديرة بِتنظيم “كان” 2025.

وصول الوفد المالي

حلّ وفد المنتخب المحلّي المالي لِكرة القدم بعد ظهيرة السبت بِالجزائر، وبِالضّبط بِالمطار الدولي “أحمد بن بلة” بِوهران.

وكان في استقبال الوفد المالي ياسين بن حمزة نائب رئيس اللجنة الجزائرية لِتنظيم “شان” 2023، ومدير الشباب والرياضة لِعاصمة الغرب الجزائري، فضلا عن إطارات أخرى من الولاية ذاتها.

وخصّصت سلطلات ولاية وهران استقبالا حارّا لِضيوف الجزائر.

ويخوض المنتخب المحلّي المالي مقابلاته في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، في فوج يضمّ أيضا فريقَي موريتانيا وأنغولا.

ويستهلّ الماليون منافسة “الشان” بِمواجهة أنغولا مساء الإثنين المقبل.