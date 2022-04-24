مسؤولون وإطارات بالجزائر يتلقون دروس دعم في اللغة الإنجليزية

يتلقى أكثر من 100 مسؤول من عدة وزارات دروس دعم في اللغة الإنجليزية، حسبما أكدته السفارة الأمريكية.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة تجمع بين الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري والناطق الرسمي باسم السفارة خالد ولفسبرغ وكذا نائبة الملحق الثقافي.

وعلقت السفارة على المنشور بالقول “سليمة سواكري، الوزيرة المنتدبة المسؤولة عن رياضات النخبة في الجزائر ولاعبة جودو أولمبية سابقة ، هي واحدة من 120 مسؤولًا من عدة وزارات جزائرية يتلقون دروسًا في اللغة الإنجليزية كجزء من مشروع “لينك” التابع للسفارة الأمريكية”.