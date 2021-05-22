مسؤولو التعليم العالي ممنوعون من الاتصال والنشاط خارج القطاع!

خلال فترة الحملة الانتخابية للتشريعيات

منعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولي القطاع عن الإدلاء بأية تصريحات إعلامية أو المشاركة في نشاطات خارجية، خلال فترة الحملة الانتخابية للتشريعيات المقررة يوم السبت 12 جوان الداخل.

وحسب ما تضمنته التعليمة رقم 156 الصادرة في 20 ماي الجاري، موقعة من قبل بوجانة عاشور، رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحوز “الشروق” اليومي نسخة منها، فقد أمرت الوصاية كل من المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال الاتصال بمديري مراكز البحث وكذا مديري مؤسسات التعليم العالي والمديرة العامة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، بالامتناع عن التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وذلك خلال فترة الحملة الانتخابية أو دعوتها إلى المؤسسات التي تقع تحت الوصاية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 ماي إلى غاية 12 جوان المقبل، وكذا الامتناع عن القيام بأي نشاط خارج المؤسسة التي يشرف عليها المسؤولون المعنيون بالتعليمة والمذكورين أعلاه، مع التأكيد والحرص على إيلاء الأهمية البالغة للتطبيق الصارم لهذه التعليمة الوزارية التي تأتي غداة انطلاق الحملة الانتخابية التي ستدوم 3 أسابيع كاملة.

وتتزامن هذه التعليمة مع توقيف النشاطات الحكومية للطاقم الوزاري وحتى الولاة، تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وذلك من أجل تفادي كل الشبهات والاستثمار في تلك النشاطات والخرجات الرسمية، من قبل البعض ومنه التشويش على المواطنين والناخبين بصفة خاصة واستغلال وسائل الإعلام لتغطية هذا الاستحقاق.