مسؤولو الكاف يريدون من نسخة 2022 من “الكان” أفضل البطولات

وفد من الاتحاد الإفريقي يقوم بزيارة تفقد إلى ياوندي

يتواجد وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في مهمة تفقد في البلاد استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون العام المقبل.

وبدأت، السبت، الجولة التفقدية في ياوندي، ويضم الوفد خبراء من مختلف المجالات بما في ذلك المسابقات والفعاليات والتسويق والبث التلفزيوني والإعلام والضيافة والأمن وعديد الأقسام الأخرى التي تعتبر أساسية في تنظيم بطولة عالمية.

وبدعم من خبراء الفيفا، سيقوم الوفد بتقييم حالة الاستعداد في البلاد وكذلك مناقشة المتخصصين من اللجنة المنظمة المحلية حول الدعم الفني المحتمل المطلوب. ويعتبر الغرض من الزيارة هو التأكد من أن المرافق قيد التجديد أو قيد الإنشاء للمنافسة تتوافق مع معايير الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وأشار مسؤولو الكاف إلى أنهم يريدون أن تكون نسخة 2022 من كأس الأمم الأفريقية واحدة من أفضل البطولات على الإطلاق.