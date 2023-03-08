مسؤولو منتخب النيجر يُفسّرون سبب اختيار تونس لِمواجهة الجزائر

قدّم اتحاد النيجر لِكرة القدم تفسيرات بِخصوص اختيار تونس مسرحا لِمباراة منتخب بلاده أمام “مُحاربي الصّحراء”.

وتُجرى هذه المباراة بِرسم الجولة الرّابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، عِلما أن اتحاد النيجر لِكرة القدم اختار في البداية ملعب مدينة كوتونو البنينية، البلد الذي يُجاورهم من منطقة الجنوب الغربي، قبل أن يُقرّروا التحوّل إلى ميدان رادس بِتونس.

وقال مسؤول مِن اتحاد الكرة النيجري إن الرّحلات الجوّية بين الجزائر وتونس كثيرة، ويُمكن لِمنتخب بلاده أن يُغادر الجزائر مباشرة بعد اختتام فعّاليات مباراة الجولة الثالثة، ويلتحق بِتونس في ظرف ساعة وعشرين دقيقة فقط.

وأضاف في أحدث تصريحات صحفية محلّية، إن هيئته لو اختارت البنين، فإن منتخب بلادها سيصل هناك متأخّرا مقارنة بِالجزائريين. وأشار إلى أن “الخضر” يملكون طائرة خاصّة (استأجرتها “الفاف” من شركة الخطوط الجوية الجزائرية)، عكس هيئتهم التي تضطرّ إلى إيفاد منتخباتها الوطنية إلى الخارج عبر رحلات جوّية عادية.

واختتم مسؤول اتحاد الكرة النيجري يقول إن منتخب بلاده سيُقيم معسكرا إعداديا قصيرا بِتونس، قبل القدوم إلى الجزائر لِخوض مباراة الجولة الثالثة.

بقي التذكير بِأن “الفيفا” و”الكاف” تمنحان سويا إعانات مالية مُحترمة لِاتحادات الكرة عبر العالم وإفريقيا، فضلا عن الدّعم المالي الحكومي في كلّ بلد. وبِالتالي فإن الحديث عن خواء الخزينة وعدم التمكّن من توفير تكاليف الرّحلة الجوّية عبر طائرة خاصّة، لا تفسير له سوى أن الإعانات المُشار إليها أعلاه تذهب إلى وجهة أخرى.