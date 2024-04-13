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مسؤول أمريكي: احتمال كبير أن تشنّ إيران هجوما على إسرائيل خلال الساعات الأولى من الأحد

الشروق أونلاين
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مسؤول أمريكي: احتمال كبير أن تشنّ إيران هجوما على إسرائيل خلال الساعات الأولى من الأحد
أرشيف
إيران

نقلت قناة الجزيرة عن مسؤول أمريكي يوم السبت، أن الولايات المتحدة تتوقع أن تشن إيران هجوما على الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأولى من يوم الأحد.

وقال المصدر إن الهجوم المحتمل قد يشنّ من داخل الأراضي الإيرانية، ضد أهداف في إسرائيل (فلسطين المحتلة). بمشاركة من تسميهم واشنطن “وكلاء إيران في العراق وسوريا”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق، أنه استحوذ على سفينة شحن يملكها رجل أعمال إسرائيلي خلال عبورها مضيق هرمز.

يأتي هذا أياما بعد قصف جوي إسرائيلي استهدف الجانب القنصلي من سفارة إيران في دمشق. أسفر عن مقتل 7 مستشارين عسكريين إيرانيين.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرّح يوم الخميس بأن “معاقبة المعتدي (في إشارة إلى عدوان الاحتلال على قنصلية بلاده) أصبحت ضرورة لا بدّ منها”.

وشدّد الوزير الإيراني في اتصال تلقاه من نظيرته الألمانية على أن “الكيان الصهيوني اخترق مبادئ القانون الدولي. وانتهك حصانة الأشخاص والمواقع الدبلوماسية بالكامل”.

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