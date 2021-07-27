مسؤول أمريكي: الرئيس بايدن جاد في التعاون مع الجزائر بشأن ليبيا (فيديو)

أكد مساعد وزير الخارجية بالنيابة المكلف بالشرق الأدنى، جوي هود، الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن جاد للغاية في التعاون مع الجزائر بشأن ليبيا والعديد من القضايا الأخرى المشتركة.

وقال هود في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية “الرئيس بايدن جاد للغاية في العمل مع الجزائر على أهدافنا المشتركة فيما يتعلق بليبيا على سبيل المثال، بالنظر إلى دور الجزائر في منطقة الساحل وفي مناطق أخرى”.

الجزائر لها صوت مهم للغاية في القضية والمنطقة

وأضاف “الجزائر لديها نفس وجهة النظر حول هذا الوضع مثل حكومة الولايات المتحدة، ولذلك فإننا مصممون للعمل معا على هذه الأهداف المشتركة المتمثلة في التحدث مع حلفائنا وشركائنا حول كيفية تعزيز الظروف بالضبط لنرى انسحاب كل القوات الأجنبية في أسرع وقت ممكن والتقدم نحو الانتخابات في 24 ديسمبر بحيث يمكن إعادة السيادة للشعب الليبي في أقرب وقت ممكن”.

وأوضح “نحن نعلم أن الجزائر من خلال وزير خارجتها الموقر لعمامرة لها صوت مهم للغاية في هذه القضية وسيتم الاستماع إليها في المنطقة وخارجها ونحن نتطلع للعمل مع الحكومة الجزائرية بشأن هذا الموضوع”.

دور حفتر يحدده الشعب الليبي

وفي سؤال له حول الدور الذي سيلعبه الخليفة حفتر في المشهد السياسي الليبي اعتبر المتحدث أن “دور حفتر وجميع الجهات السياسية والعسكرية الأخرى في ليبيا هو قرار للشعب الليبي وللليبيين فقط”.

وأضاف قائلا ” إذا قرر أن يلعب دورا بناء وعمليا يعود الأمر للشعب الليبي ليقرر بالضبط الدور الذي يجب أن يؤديه”.

نحو سحب القوات العسكرية من ليبيا ووضع حد للتدخلات الأجنبية

وحول الجهود الأمريكية لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا صرح المسؤول”نعمل مع شركائنا وحلفائنا، نتحدث مع حليفنا في الناتو تركيا، نتحدث مع روسيا نتحدث مع الأوروبيين وكل الأطراف أخرى وخاصة الليبيين”.

وتابع “نعتقد أن ذلك أولوية قصوى لإزالة جميع القوات الأجنبية ووضع حد لكل التدخلات العسكرية الأجنبية وكذلك العملاء داخل ليبيا حتى يتمكن الشعب الليبي من استعادة سيادته الكاملة وبالتالي يمكن للحكومة المنتخبة في ديسمبر أن تقرر ماهي العلاقات التي تريد أن تقيمها مع الدول الأخرى بمفردها دون ضغط الذي تمثله القوات العسكرية في أراضيها”.

مسؤول أمريكي يطلق مشروعًا هامًا بالجزائر

أطلق مساعد وزير الخارجية بالنيابة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، خلال زيارته إلى الجزائر مشروعًا للحفاظ على التراث الثقافي.

ووصل مساعد وزير الخارجية بالنيابة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود الأحد إلى الجزائر أين أجرى مناقشات مثمرة حول القضايا الثنائية والإقليمية مع المسؤولين الجزائريين بمن فيهم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ووزير التجارة كمال رزيق، وأعرب هود عن تقديره للعلاقة الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والجزائر وأكد على الريادة الثابتة للجزائر في مجال الأمن الإقليمي”.

وقال هود خلال الزيارة: “يواصل بلدانا التمتع بصداقة مهمة وأنا أتطلع إلى استكشاف فرص جديدة لتطوير هذه العلاقة من خلال التعاون حول الأمن الإقليمي، وفرص الأعمال وكذلك من خلال الدبلوماسية الثقافية”.

كما زار هود المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية في الجزائر العاصمة وأطلق رسميًا، مع وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال، مشروعًا لترميم قطعتين كبيرتين من الفسيفساء الرومانية وتدريب الخبراء الجزائريين على كيفية إصلاح الفسيفساء، يتم تمويل هذا المشروع من قبل صندوق السفير للحفاظ على التراث الثقافي، ويعد هذا المشروع جزء من مجموعة من مشاريع الحفاظ على التراث الثقافي بقيمة نصف مليون دولار التي يجري تنفيذها حاليًا بالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة في الجزائر العاصمة.

وقد صرح هود خلال زيارته للمتحف الإثنين: “تتشرف حكومة الولايات المتحدة بتقديم مساعدتها في ترميم العديد من الفسيفساء ذات البعد العالمي، وكجزء من هذا المشروع، سيقوم خبراء أمريكيون وإيطاليون بتدريب الخبراء الجزائريين على كيفية إزالة وإصلاح الفسيفساء الملصقة بالجدران الأسمنتية. وستكون النتيجة أن هذه الأعمال ستستمر في الصمود أمام اختبار الزمن، ويمكن للخبراء الجزائريين استخدام التقنيات التي سيتعلمونها لترميم فسيفساء إضافية في جميع أنحاء الجزائر.”

مسؤول أمريكي زار الجزائر مازحا: أتمنى أن أجد حقي من بوزلوف (فيديو)

ووصل مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط، جوي هود، مساء الأحد إلى الجزائر، لبحث التعاون وقضايا المنطقة، كما ظهر في فيديو يتحدث العربية بطلاقة، وأكد مازحا أنه يزور بلد الشهداء لأول مرة ويريد حقه من بوزلوف بمناسبة عيد الأضحى.

وإستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الأحد بمقر الوزارة، وشكل اللقاء فرصة لتباحث سبل تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وكذا استعراض آفاق ترقية حلول سياسية وسلمية لمختلف الأزمات التي تقوض السلم والأمن في منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وحسب بيان لوزارة الخارجية التقى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد شكيب رشيد قايد، بالسيد جوي هود في مقر الوزارة، حيث جرى تقييم التعاون الثنائي وبحث آفاق توطيده وتنميته على ضوء علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين.

كما ناقش المسؤولان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية، ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، فضلا عن مكافحة جائحة كوفيد-19.

وحسب البيان تعكس هذه المشاورات السياسية رفيعة المستوى العلاقات المتميزة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وكذا الإرادة المشتركة للعمل من أجل تعزيز السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف: وسيستقبل السيد هود من قبل السيد الوزير الأول كما سيكون له لقاء مع كل من السيد وزير التجارة وترقية الصادرات، والسيدة وزيرة الثقافة والفنون.

والسبت أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، سيزور الجزائر والمغرب والكويت في الفترة من 24 إلى 29 جويلية.

وأشار بيان الخارجية إلى أن “هود سيزور الجزائر أولا حيث سيلتقي مع القادة الجزائريين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية، فضلا عن الإعلان عن مشروع مهم للحفاظ على التراث الثقافي”.

وأضاف البيان أن المسؤول الأمريكي “سيتوجه بعد ذلك إلى المغرب حيث سيلتقي بمسؤولين في الحكومة المغربية وقادة أعمال محليين وقادة المجتمع المدني. كما سيزور معرض المفوضية الأمريكية في المكتبة الوطنية بالرباط”.

وسيختم هود جولته بزيارة الكويت، “حيث سينضم إلى وزير الخارجية في رحلته إلى المنطقة”، وفقا للبيان.