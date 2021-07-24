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الجزائر

مسؤول أمريكي كبير في زيارة إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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مسؤول أمريكي كبير في زيارة إلى الجزائر

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، بأن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، سيزور الجزائر والمغرب والكويت في الفترة من 24 إلى 29 جويلية.

وأشار بيان الخارجية إلى أن “هود سيزور الجزائر أولا حيث سيلتقي مع القادة الجزائريين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية، فضلا عن الإعلان عن مشروع مهم للحفاظ على التراث الثقافي”.

وأضاف البيان أن المسؤول الأمريكي “سيتوجه بعد ذلك إلى المغرب حيث سيلتقي بمسؤولين في الحكومة المغربية وقادة أعمال محليين وقادة المجتمع المدني. كما سيزور معرض المفوضية الأمريكية في المكتبة الوطنية بالرباط”.

وسيختم هود جولته بزيارة الكويت، “حيث سينضم إلى وزير الخارجية في رحلته إلى المنطقة”، وفقا للبيان.

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