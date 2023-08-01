-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

مسؤول أمريكي يحرج رئيسة الوزراء الإيطالية بهذا السؤال

جواهر الشروق
  • 1330
  • 0
مسؤول أمريكي يحرج رئيسة الوزراء الإيطالية بهذا السؤال
أرشيف
جورجيا ميلوني

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة الوزراء الايطالية وهي في حالة من الإحراج بعد أن وجه لها مسؤول أمريكي سؤالا حول علم بلادها.

وأظهر الفيديو زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، وهو يوجه سؤالا بشكل مفاجئ لجورجيا ميلوني حول ما إذا كانت ألوان ايطاليا ترمز إلى شيء معين.

وبدت ملامح الإحراج والدهشة على ميلوني التي نظرت إلى شومر باستغراب، واكتفت بالإجابة بـ”نعم، نعم”، ثم أضافت” إنها ترمز لأشياء عديدة” دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

واختتمت رئيسة الوزراء الإيطالية، زيارتها للولايات المتحدة بعقد مؤتمر صحفي في السفارة بعد المحادثات التي أجرتها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

مقالات ذات صلة
هذه حقيقة الفيديو الذي يُظهر وفاة امرأة داخل المحكمة

هذه حقيقة الفيديو الذي يُظهر وفاة امرأة داخل المحكمة

شمس الباردوي تصاب بانهيار بعد غرق ابنها وترفض هذا الأمر

شمس الباردوي تصاب بانهيار بعد غرق ابنها وترفض هذا الأمر

هذه تفاصيل غرق نجل فنانين مصريين بالساحل الشمالي

هذه تفاصيل غرق نجل فنانين مصريين بالساحل الشمالي

بايدن يعترف لأول مرة بحفيدته السابعة بعد خلاف قانوني

بايدن يعترف لأول مرة بحفيدته السابعة بعد خلاف قانوني

هذه القصة الحقيقية وراء دخول نجوى كرم موسوعة “غينيس”

هذه القصة الحقيقية وراء دخول نجوى كرم موسوعة “غينيس”

إعدام سنغافورية بسبب “الوزن الزائد”.. ما القصة؟

إعدام سنغافورية بسبب “الوزن الزائد”.. ما القصة؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد