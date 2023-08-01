مسؤول أمريكي يحرج رئيسة الوزراء الإيطالية بهذا السؤال
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة الوزراء الايطالية وهي في حالة من الإحراج بعد أن وجه لها مسؤول أمريكي سؤالا حول علم بلادها.
وأظهر الفيديو زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، وهو يوجه سؤالا بشكل مفاجئ لجورجيا ميلوني حول ما إذا كانت ألوان ايطاليا ترمز إلى شيء معين.
US Senator Chuck Schumer asks PM Giorgia Meloni if the three colours of the Italian flag stand for something; she replies “yes, that’s for something, it’s many things”, then elaborates no further.
July 27, 2023 pic.twitter.com/G2qSps8wmD
— Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) July 28, 2023
وبدت ملامح الإحراج والدهشة على ميلوني التي نظرت إلى شومر باستغراب، واكتفت بالإجابة بـ”نعم، نعم”، ثم أضافت” إنها ترمز لأشياء عديدة” دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.
واختتمت رئيسة الوزراء الإيطالية، زيارتها للولايات المتحدة بعقد مؤتمر صحفي في السفارة بعد المحادثات التي أجرتها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.