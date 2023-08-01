مسؤول أمريكي يحرج رئيسة الوزراء الإيطالية بهذا السؤال

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة الوزراء الايطالية وهي في حالة من الإحراج بعد أن وجه لها مسؤول أمريكي سؤالا حول علم بلادها.

وأظهر الفيديو زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، وهو يوجه سؤالا بشكل مفاجئ لجورجيا ميلوني حول ما إذا كانت ألوان ايطاليا ترمز إلى شيء معين.

وبدت ملامح الإحراج والدهشة على ميلوني التي نظرت إلى شومر باستغراب، واكتفت بالإجابة بـ”نعم، نعم”، ثم أضافت” إنها ترمز لأشياء عديدة” دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

واختتمت رئيسة الوزراء الإيطالية، زيارتها للولايات المتحدة بعقد مؤتمر صحفي في السفارة بعد المحادثات التي أجرتها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.