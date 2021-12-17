استقبل دافيد فيشر مستشار الشؤون السياسية بالسفارة الأمريكية بالمغرب، أمس الأربعاء، المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي امينتو حيدار.

بيان

بطلب من السيد دافيد فيشر (David Fisher) مستشار الشؤون السياسية بالسفارة الأمريكية بالمغرب، انعقد يوم أمس الأربعاء 15 ديسمبر 2021 على الساعة الخامسة مساء لقاء جمعه بالمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (ISACOM) امينتو حيدار وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة لحسن دليل، الغالية دجيمي ومينة باعلي، حيث تم التطرق بإسهاب إلى عديد الانتهاكات الجسيمة التي تطال الإنسان الصحراوي داخل الجزء المحتل من الصحراء الغربية والتي يتمادى نظام الاحتلال المغربي في ارتكابها بشكل ممنهج ومستمر ضد المدنيين الصحراويين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان ولاسيما أعضاء الهيئة، وقد تم تسليط الضوء على العديد من الحالات وعلى رأسها حالة المدافعة عن حقوق الإنسان عضو الهيئة سلطانة خيا التي حمل أعضاء الهيئة المنتظم الدولي والولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الوضع الإنساني المتدهور الذي تعيشه الرفيقة سلطانة خيا وعائلتها.

كما تم التطرق لوضعية الأسرى المدنيين الصحراويين داخل السجون المغربية، وما يكابدونه من معاناة وتمييز، في وقت ترتكب فيه جميع هذه الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني على مرأى ومسمع من العالم وتحت غطاء إفلات تام من العقاب.

وبخصوص الملف الاقتصادي تطرق أعضاء الهيئة إلى وضعية مئات المعطلين الصحراويين حملة الشواهد الذين يتعرضون باستمرار إلى التعنيف و المضايقات لا لشيء سوى مطالبتهم بالتمتع بثرواتهم التي تزخر بها أرضهم.

كما نبه أعضاء الهيئة إلى السياسات الانتقامية التي تنهجها سلطات الاحتلال المغربي ضد الإطارات الصحراوية من تنقيل تعسفي وإبعاد قسري وفصل عن العمل من اجل ثنيهم عن الاستمرار في نضالهم السلمي كحالة العديد من أعضاء الهيئة.

وفيما يتعلق بالوضع السياسي جدد أعضاء الهيئة موقفهم المطالب باحترام إرادة الشعب الصحراوي عبر تمكينه من ممارسة حقه الغير قابل للتصرف في تقرير مصيره وحقه في الحرية والاستقلال وفقا لمقتضيات القانون الدولي المنظم لشكل وكيفية تصفية الاستعمار، وطالبنا بضرورة الإسراع بإيجاد حل للقضية الصحراوية التي طال أمدها ما تسبب في معاناة الشعب الصحراوي الذي لازال يتطلع إلى إنصافه من طرف المنتظم الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي، كما أكدنا على استمرارنا وتمسكنا بمقاومتنا السلمية.

وفي الختام تم التركيز مجددا على حالة الرفيقة سلطانة خيا و الدعوة لزيارة منزل سيد إبراهيم خيا ببجدور المحتل للتمكن من الاطلاع على وضعها عن كثب، كما تم تسليم المسؤول الأمريكي رسالة من طرف فريق العمل من اجل متابعة معركة سلطانة خيا وعائلتها موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تلتمس منه التدخل العاجل وممارسة الضغط على نظام الاحتلال المغربي من اجل فك الحصار عن عائلة أهل خيا و معاقبة المتورطين.