مسؤول أممي.. غزَّة باتت مقبرة للأطفال وجيل كامل مهدَّد بـ “الضَّياع”

اعتبر مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن غزة أصبحت “مقبرة” للأطفال.

وقال لازاريني في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام إن “غزة أصبحت مقبرة للأطفال، يقتلون ويصابون ويجبرون على النزوح ويحرمون من الأمان والتعليم واللعب”.

وأضاف لازاريني: “لقد سُلبت طفولتهم وهم على وشك أن يصبحوا جيلا ضائعا مع خسارتهم عاما دراسيا آخرا”.

Three decades ago, the world made a commitment to respect & uphold children’s rights by adopting the Convention on the Rights of the Child.

Today, the rights of Palestinian children are violated day in, day out. #Gaza has become a graveyard for children. They are being killed,… pic.twitter.com/XeRJSKDJbq — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 20, 2024

وتابع إن الأطفال في الضفة الغربية يعيشون في خوف وقل، ومنذ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 170 طفلا هناك, بينما يُسلب آخرون طفولتهم في مراكز الاعتقال الصهيونية.

وأشار إلى أن “الأطفال الفلسطينيين يستحقون السلام والعدالة ومستقبلا أفضل”, لافتا إلى أن العالم التزم قبل ثلاثة عقود باحترام حقوق الأطفال وحمايتها من خلال اعتماد اتفاقية حقوق الطفل واليوم, تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين يومياً وبشكل مستمر.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يوصَف بها قطاع غزة بأنّه “مقبرة للأطفال”، فمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كانت قد أفادت في تقرير نشرته في الثالث من نوفمبر الجاري بأنّ القطاع تحوّل إلى “مقبرة للأطفال” مع سقوط أعداد متزايدة من أطفال غزة في الهجمات الصهيونية، مشدّدةً على “وجوب توقّف القتل”.