-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مسؤول أممي.. غزَّة باتت مقبرة للأطفال وجيل كامل مهدَّد بـ “الضَّياع”

الشروق أونلاين
  • 132
  • 0
مسؤول أممي.. غزَّة باتت مقبرة للأطفال وجيل كامل مهدَّد بـ “الضَّياع”

اعتبر مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن غزة أصبحت “مقبرة” للأطفال.

وقال لازاريني في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام إن “غزة أصبحت مقبرة للأطفال، يقتلون ويصابون ويجبرون على النزوح ويحرمون من الأمان والتعليم واللعب”.

 وأضاف لازاريني: “لقد سُلبت طفولتهم وهم على وشك أن يصبحوا جيلا ضائعا مع خسارتهم عاما دراسيا آخرا”.

وتابع إن الأطفال في الضفة الغربية يعيشون في خوف وقل، ومنذ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 170 طفلا هناك, بينما يُسلب آخرون طفولتهم في مراكز الاعتقال الصهيونية.

وأشار إلى أن “الأطفال الفلسطينيين يستحقون السلام والعدالة ومستقبلا أفضل”, لافتا إلى أن العالم التزم قبل ثلاثة عقود باحترام حقوق الأطفال وحمايتها من خلال اعتماد اتفاقية حقوق الطفل واليوم, تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين يومياً وبشكل مستمر.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يوصَف بها قطاع غزة بأنّه “مقبرة للأطفال”، فمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كانت قد أفادت في تقرير نشرته في الثالث من نوفمبر الجاري بأنّ القطاع تحوّل إلى “مقبرة للأطفال” مع سقوط أعداد متزايدة من أطفال غزة في الهجمات الصهيونية، مشدّدةً على “وجوب توقّف القتل”.

مقالات ذات صلة
النظام المغربي يتلقى صفعة جديدة من العدالة الإسبانية

النظام المغربي يتلقى صفعة جديدة من العدالة الإسبانية

بعد فرض عقوبات على 6 من قادتها.. حماس ترد على واشنطن

بعد فرض عقوبات على 6 من قادتها.. حماس ترد على واشنطن

66 شهيدا في بيت لاهيا.. حماس تندد: هذه هي نتيجة الفيتو الأمريكي

66 شهيدا في بيت لاهيا.. حماس تندد: هذه هي نتيجة الفيتو الأمريكي

السويد وفنلندا تستعدان للحرب!

السويد وفنلندا تستعدان للحرب!

المخزن يستغل الثروات الصحراوية في عقود التسليح مع “إسرائيل”

المخزن يستغل الثروات الصحراوية في عقود التسليح مع “إسرائيل”

غويتا يُعيِّن الجنرال عبد الله مايغا وزيرا أول لمالي

غويتا يُعيِّن الجنرال عبد الله مايغا وزيرا أول لمالي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد