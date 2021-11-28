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مسؤول أممي: غوتيريش مرتاح جدا لدور الجزائر في ترقية السلم بالمنطقة

الشروق أونلاين
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مسؤول أممي: غوتيريش مرتاح جدا لدور الجزائر في ترقية السلم بالمنطقة
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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

أكد السفير المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالجزائر أليخاندرو إنريكي ألفاريث، الأحد، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “مرتاح جدا لدور الجزائر في المنطقة كفاعل محوري للسلم والأمن”.

وفي تصريح للصحافة عقب تسليمه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أرواق اعتماده سفيرا منسقا للبرنامج الأممي، قال  ألفاريث: “كان لي الشرف والفريق العامل معي من رؤساء الوكالات الأممية، أن حظينا باستقبال السيد الرئيس”.

وأضاف أن اللقاء سمح بالتطرق إلى “دور الجزائر في العالم وفي المنطقة”، مؤكدا أن “الأمين العام للأمم المتحدة مرتاح جدا لدور الجزائر في المنطقة كفاعل محوري للسلم والأمن”.

وأوضح السفير أنه تطرق مع الرئيس تبون إلى “التعاون التقني للأمم المتحدة للتنمية في الجزائر وتجسيد أهداف التنمية المستدامة في عديد المجالات، خاصة الاقتصادية منها”.

ونوه في هذا الصدد، بـ “الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة الجزائرية ومنها ما تعلق باستحداث مناصب شغل جديدة والتنويع الاقتصادي ودعم الحماية الاجتماعية”.

للإشارة، فإن اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية، حضره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

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