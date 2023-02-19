مسؤول أممي يكشف عن تحركات جديدة لستافان دي مسيتورا

كشف ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الأممي، عن تحركات جديدة لستافان دي ميستورا المبعوث الشخصي إلى الصحراء الغربية، من أجل إحراز تقدم بشأن النزاع وكذا تحضيرا لإحاطته الإعلامية المقبلة لمجلس في أفريل 2023.

وقال دوجاريك خلال الإحاطة الإعلامية اليومية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك : “يواصل المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، اتصالاته مع جميع الأطراف المعنية من أجل التقدم نحو حل عادل وقابل للتطبيق ومقبول للطرفين لمسألة الصحراء الغربية، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن وكذا وبغرض إعداد تقريره القادم أمام المجلس في أفريل”.

وأشار نفس المتحدث إلى أن دي ميستورا، سيحضر مؤتمر ميونيخ للأمن أين سيجري إجراء مزيد من المشاورات في هذا الصدد على هامش المؤتمر.