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العالم
على خلفية وصول حوالي 6 آلاف مغربي إلى سبتة

مسؤول أوروبي للسلطات المغربية: لا يمكن لأحد في العالم ابتزازنا

الشروق أونلاين
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مسؤول أوروبي للسلطات المغربية: لا يمكن لأحد في العالم ابتزازنا
ح.م
جانب من موجة الهجرة بسبتة

بعث نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، برسالة قوية إلى السلطات المغربية في خضم الأزمة حول الهجرة على الحدود مع سبتة، بعد فتحها لعبور آلاف المهاجرين، بينهم عدد كبير من الاطفال والقصر والعائلات، للضغط على الإتحاد الاوروبي لتغيير موقفه من القضية الصحراوية.

وقال شيناس لاذاعة اسبانيا الرسمية: “أوروبا لن تخاف من أي جهة فيما يتعلق بمسألة الهجرة.. لقد شهدنا في الأشهر الأخيرة محاولات من جانب دول لاستخدام الهجرة كورقة وسنقوم بتقديم توضيحات أنه لا يمكن لأحد ابتزاز الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: نحن أقوياء لدرجة أننا لا نستطيع أن نكون ضحايا لهذه التكتيكات غير المقبولة في أوروبا اليوم.

وشدد نائب رئيس المفوضية الأوروبية: على أن حدود سبتة هي حدود أوروبية وأن ما يحدث ليس مشكلة اسبانيا فقط بل مشكلة لجميع الاوروبيين.

وقال شيناس إنه من الضروري أن يتوصل الأعضاء الـ 27 بالفعل إلى اتفاق أوروبي كبير بشأن الهجرة للتحدث بصوت واحد عند حدوث هذا النوع من الأزمات.

المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية: حدود اسبانيا هي حدودنا ويجب احترامها

اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون أن تدفّق نحو ستة آلاف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني أمرا “مقلقا” داعيةً ​المغرب​ إلى احترام حدود اسبانيا لانها حدود الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت جوهانسون أمام ​البرلمان الأوروبي​ أن “الأهم الآن هو أن يواصل المغرب التزام منع العبور غير القانوني للمهاجرين وأن تتمّ إعادة الأشخاص الذين لا يحقّ لهم البقاء، بشكل منظّم وفعال. الحدود الإسبانية هي حدود ​أوروبا​”.

من جهته قال جوزيف بوريل مفوض الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، إن سبتة هي منطقة حدودية بين اوروبا والمغرب وأن الاتحاد يدعم اسبانيا في مواقفها ويجب أن تعود الأمور إلى طبيعتها.

اسبانيا تستدعي سفير ةالمغرب

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، الثلاثاء 18 ماي 2021، استدعاء السفيرة المغربية كريمة بنيعيش بشكل عاجل، وذلك على خلفية تدفق آلاف المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية من خلال جيب سبتة الخاضع للإدارة الإسبانية.

وأعلنت السلطات الإسبانية، إبعاد 2700 مهاجر دخلوا إلى سبتة من المغرب، فيما تستمر عمليات التصدي لمحاولات أخرى للتسلل إلى سبتة.

وبحلول صباح الثلاثاء، قام حوالي 6 آلاف بالسباحة أو التجديف في قوارب مطاطية للوصول إلى الأراضي الأوروبية من خلال جيب سبتة الخاضع للإدارة الإسبانية، شمالي المغرب.

وبدأ وصول المهاجرين صباح الاثنين، من بينهم 1500 مراهق، وفقا لتصريحات الحكومة الإسبانية.

وتقع المدينة التي يبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة على البحر المتوسط، ويفصلها عن المغرب سياج مزدوج يبلغ ارتفاعه 10 أمتار.

قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الثلاثاء 18 ماي 2021، إن العلاقات بين المغرب وإسبانيا “يجب أن تكون مبنية على الاحترام”، مضيفا: “المغرب بلد صديق ونتمنى أن يظل كذلك، عبر توثيق الروابط الثنائية”.

آلاف المهاجرين يتدفقون على سبتة وسط توتر بين الرباط ومدريد

واعتبر سانشيز أن دخول أكثر من 6 آلاف مهاجر إلى سبتة، يعد “سابقة خطيرة لإسبانيا وأوروبا، وسنعمل على إعادة النظام للمدينة بأقصى سرعة”.

وشدد على أنه سيتم العمل على إعادة الأمن إلى سبتة “بأقصى سرعة”، موضحا أنه سيطلب من العاهل الإسباني التدخل لتقديم الدعم اللازم لسبتة ومليلية وزيارتهما.

وتابع رئيس الوزراء الإسباني: “مدريد ستكون حازمة في كل الظروف.. والأمن في سبتة مضمون”.

من جانبه، قال رئيس مدينة سبتة خوان خيسوس فيفاس، إنه “غزو قوي لدرجة أننا لا نستطيع إحصاء عدد الأشخاص الذين وصلوا”.

وأضاف خوان فيفاس لإذاعة كادينا سير: “الجيش موجود على الحدود ليقوم بدور رادع، لكن هناك أعداد كبيرة من الأفراد على الجانب المغربي ينتظرون الدخول”.

وطوّق الجيش الإسباني مدينة سبتة وشواطئها في مواجهة تدفق الهجرة غير الشرعية القادمة من المغرب بعد سماح الرباط للآلاف بدخولها.

وأظهرت صور متداولة تواجدا كثيفا لجنود الجيش الاسباني في طرقات مدينة سبتة وعلى شواطئها مدعومين بآليات عسكرية.

5 آلاف مهاجر يصلون سبتة فجأة.. الرباط تخرج ملف الهجرة لابتزاز اسبانيا

تمكّن ما لا يقلّ عن خمسة آلاف مهاجر من بينهم ألف قاصر يوم 17 ماي 2021 من الوصول إلى جيب سبتة الإسباني انطلاقاً من المغرب، في خطوة اعتبرتها وسائل إعلام ومراقبون محاولة جديدة من الرباط لابتزاز مدريد في مواقفها من القضية الصحراوية عبر ملف الهجرة واستغلال مآسي المهاجرين.

ومنذ ساعات الصباح الأولى وحتى وقت متأخر ليل الإثنين إلى الثلاثاء، سُجّل وصول عدد متنام من المهاجرين إلى الجيب الواقع شمال غرب المغرب بعدما غادروا الشواطىء المغربية التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات جنوب سبتة، بحسب ما قال متحدث باسم شرطة سبتة لوكالة فرانس برس، مؤكّداً أنّ هذا العدد غير مسبوق.

وقال محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان ومقره في الفنيدق على بعد بضعة كيلومترات من سبتة،  أنّ ذلك “يمكن” أن يكون “متّصلاً بالأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا”.

وحسبه، فهذه الموجة الجديدة من الهجرة تتعلق بشكل رئيسي “بالقصّر، ولكن أيضًا بالعائلات، وجميعهم مغاربة”.

ويأتي عبور المهاجرين من المغرب إلى سبتة في سياق توتر دبلوماسي بين مدريد والرباط.

وكانت الرباط، الجارة الجنوبية لمدريد، قد استدعت، نهاية أفريل، السفير الإسباني المعتمد لديها للتعبير عن “سخطها” بسبب استضافة بلاده الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، لتلقّي العلاج ورفضت اسبانيا هذه الخطوة واعتبرتها تدخلا في سيادتها.

وفي وقت سابق الإثنين، تحدثت مصادر السبانية عن وصول ألف مهاجر من بينهم 300 قاصر في عدد وصفه أيضاً بأنه غير مسبوق، وذكرت وسائل إعلام محلية إن هذا الأمر يعكس وجود خطة مغربية لابتزاز مدريد في مواقفها من القضية الصحراوية.

وكان بين هؤلاء المهاجرين، شباب وكذلك أطفال ونساء جاؤوا عن طريق البحر باستخدام عوامات مطاطية أو قوارب مطاطية في بعض الأحيان. ووصل آخرون سيرًا.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان مساء الإثنين “التعزيز الفوري لطاقم الحرس المدني والشرطة الوطنية في المنطقة” بـ 200 عنصر إضافي.

وفي نهاية أفريل، حاول حوالي مئة مهاجر العبور سباحة إلى سبتة من المغرب في عطلة نهاية الأسبوع، ضمن مجموعات تضم من 20 إلى 30 شخصا. ثم أعيد معظمهم إلى المغرب.

ويحاول مهاجرون قادمون من المغرب ومن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من حين لآخر العبور إلى جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين شمال المملكة، عبر تسلق السياج الحديد المحيط بهما.

ويشكل هذان الجيبان الإسبانيان الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا.

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التعليقات
28
  • MADO

    walahi c est la famine qui frappe le maroc

    -9
  • جزائري حر

    الى صاحب التعليق الجيريان اتفق معك المغرب دولة المخزن جبان يبتز المانيا واسبانيا ويطمع في الجزائر ومالي موريتانيا وحتى افغانستان سبحان الله طماع وجبان قمة التناقض والله يا اخي ان سياسة المغرب قوية بما تحمله الكلمة من معنى هذه فرصة اذن ليس لاسبانيا فقط بل للاتحاد الاوربي ان كان ولابد فلننظر الى رد فعلهم في المستقبل القريب ربما سيعترفون بالجمهوري الصحراوية !!!!!

    -35
  • إبن الجزائر البار

    المجاعة تضرب الزريبة و العياشة ينعمون في خيراتها إلى متى الخوف و الرضى بالذل الهروب ليس هو الحل بل ثورة شعبية لاسترجاع الحكم للشعب المغربي

    -62
  • elhassan

    هذا عن نصرة الغرب لوحدته فماذا عن نصرة العرب إلا التشفي في أحد أعضائه....ضحكت من جهلها...

    84
  • mohajir

    هؤلاء ليسو بحراكة وانما هم شباب مغربي بمساعدة اخوانهم الافارقة ذاهبون الي اسبانيا للبحث على ابن بطوش

    109
  • حسان بن محمد

    دخلوا من اجل تحرير المدينة.

    40
  • Adnan

    سيتم إعادة تأهيل إسبانيا من طرف المغرب وهذا وعد.

    34
  • جزائري حر

    عاجل : رداً على سلوك المغرب الصبياني والغير المدروس والذي ينم عن عدم احترافية دبلوماسية المخزن، اسبانيا والمانيا تفتتحان رسمياً سفارة للجمهورية الصحراوية وتدعوان رئيس جمهورية الصحراء الغربية المحترم لاجراء زيارة دولة والمانيا تدعو لقمة عاجلة للاتحاد الاوروبي قصد استرجاع المساعدات التي اعطتها للمغرب قصد التصدي للهجرة الغير الشرعية التي كان اخرها 750 مليون يورو في نهاية سنة 2020. كما سيتم دراسة انشاء مراكز لايواء المهاجرين الغير الشرعيين الذين تم طردهم من الاتحاد الاوروبي في دولة موريتانيا الشقيقة نظرا لموقعها الاستراتيجي وتعديل التشريع الاوربي قصد الغاء موافقة سفير الدولة التي ينحدر منها المهاجر الغير الشرعي قبل طرده والاكتفاء بموافقة الدولة التي يوجد عليها مركز الايواء اي موريتانيا

    -30
  • كافور

    هذا هو عربون العداوة الغير المعلنة ،انها حرب سرية يجب استعمال جميع الأساليب فمن يطبع ، فالخافي اعظم.

    -22
  • MADO

    QU EST CE QUE VOUS ATTENDEZ D UN PAYS VOYOU COMME LE MAROC

    -19
  • marimel

    بتزاز مدريد في مواقفها من القضية الصحراوية. لانها خط احمر

    -18
  • ريما

    لنتبطش جميعا ...ولتستقبلنا اسبانيا لدواعي انسانية 😜 السن بالسن والبادئ اظلم رسالة قوية لاسبانيا ان المغرب قادر ان يكون مصدر ازعاج كبير لهم ان هم لم يلتزموا بحسن الجوار...وان المدينتين المحتلتين قادرون على استعادتها بمسيرة تشبه الخضراء...وحررربش جيش اسبانيا يقتل اي مدني مغربي امام العالم!

    52
  • ضد الفساد

    اوروبا مستهدفة من الصهيون - يستغلون الضجة في فلسطين ليفعلوا مخططاتهم داخل اوروبا - كما اعترف احد الصهاينة - بانهم يريدون ان يكنسوا اوروبا بمكنسة الاسلام - و اللاجئيين كل يوم يدخلون الى اوروبا سرا - بتعاون مع حكومات اوروبية خائنة لشعوبها - وايضا كورونا كمراوغة اعلامية شيطانية اوروبا مستهدفة من طرف الصهيون - وملك المغرب هو حذاء الصهاينة - انهم يملؤون اوروبا بمثل هؤلاء اللاجئيين - يجب على اسبانيا ان تحمي هويتها من الاعيب الصهيون 🚧🚨 يقولون بانها سبتة و مليلية اراضي تابعة للمغرب - وماذا فعل المغرب بشعبه في اراضيه الاخرى الغير اسبانية فلا تتكلم مع اوروبا عن الانسانية فانتم لستم في مرتبة الانسان راجع جرائم اللجئين في اوروبا التي تتستر عليها الحكومات الاوروبية و اعلامها المتصهين عن جرائم قتل اتحدث و اشياء كثيرة خيانة عظمى

    -25
  • محمد لندن

    انظمة قمعية فاسدة فاجرة ظالمة الناس تبحر وتخاطر بانفسها لتذهب لبلاد الغرب لتقتات لا اكثر سبحان الله لنا قبلة واحدة ولغة ودم واحد لكن نجح الغرب بصنع طواغيت في اراضينا بدون استثناء انا أأسف فعلا من بعض اخواننا المغاربة دفاعهم عن النظام او الحزائريين دفاعهم عن النظام هذه الانظمة صنعت لنا البؤس الفقر التخلف العداوة وكل اسباب الانحطاط وانا لا اتكلم عن الشرع او الدين لانهم ماهم الا دمى في يد الغرب ويحاربون الاسلام الحق نسال الله ان ينتقم منهم اشد الانتقام ولا بد ان لا ينجر الناس وراء الفتن الخزي والعار على طواغيت العرب من المحيط الى الخليج

    15
  • علي عبد الله الجزائري

    اين هو ذلك الجيش الذي يقال انه حرر الكركرات لماذا لا يحل محل هؤلاء المهاجرين الجائعين ليواجه الاسبان مباشرة آه نسيت يخشى ان تغطى رؤوسهم باكياس بلاستكية مثل عام 2002 اسد على وفي الحروب نعامة شعار ممكلة وامارة الادمان والتصهين تستقوي على الصحراوي بالسلاح واسبانيا ترسل لها رعاياك الجوعى الذين لا حول لهم ولا قوة

    -34
  • سطايفي

    الخزي. والعار إلى المغرب. شعب بكامله. هارب منى الفقر. و الجوع. لا كرامة لا إنسانية. في المغرب. الذي. هو اكبر. بلد. ديكتاتوري في العالم. لو تفتح. الجزاىر. على المغرب. لدخل إلى الجزائر. مليون مغربي. هارب. من الفقر. وهنا. أشكر. سيادة الفريق. شنقريحة. ..لخنق المغرب. اقتصاد يا. وها هو ثمار. تتجلى. .....ولو استمر. الوضع. سوف. تستقل للصحراءالغربية. من الانهيار. الكامل. للمغرب

    -36
  • aymen

    هده 100 في 100 سياسة يهودية

    -27
  • غالي

    على اسبانيا استقبال المهاجرين لدواعي انسانية المغرب كباقي دول شمال افريقيا دول فقيرة و من اسباب فقر ها الاستعمار والاسغلال الاروبي

    46
  • HASSEN

    ربما دخلوا لتحرير المدينتين من الداخل.

    38
  • آلجيريان

    في 2021 ولايزال الساحل الشمالي للمملكة محتل من طرف اسبانيا منذ 1417م و لا يستطيع المخزن ان يتفوه بكلمة واحدة لانه جبان بطبيعة الحال لذا يستعمل ورقة الهجرة السرية والمخدرات لابتزاز جيرانه واحتلاله للصحراء الغربية وطمعه في موريتانيا وبعض المناطق في مالي واستعانته باخوانه الصهاينة لابتزاز الجزائر لاكبر دليل على جبنه ورخسه

    -153
  • مول البندير

    من واجب اسبانيا أن تفتح أبوابها لجميع المهاجرين وذلك لأسباب إنسانية.

    199
  • Pasado de aqui

    حررنا الكركرات اما سبتة و مليلية فلسنا في حاجة إليهم.

    147
  • حفيذ بن باديس

    لا شك ان المغاربية إخوتنا و ما يهمهم يهمنا، انشاء الله ربي يفرج على جميع المسلمين في العالم. الجمل لاتنظر إلى عرورتو و لكن ينظر لعرورةجارو. الفاهم يفهم.

    207
  • عيسى

    عن نفسي اعلم ان اراضي المغرب محتلة. لكني لا اعلم ان هنا بشر بالمعنى الحقيقي يعيش. لو حرروا اراضيهم كيف ما كانت الكيفية والوسيلة. المهم تحرر. لقلت هناك بعض البشر بالجهة الغربية للجزائر. اضافة لعبيد المخزن وعاشقي الصهاينة. ويوم يتحرر العبيد من اغلال عبودية المخزن. ويرجمون الانبطاح للصهاينة لقلت .. كنت مخطأ. اما اليوم والوضعية على ماهي معروفة. احتلال. عبودية. صهاينة. فلست مخظأ ان قلت وكررت انه لا يوجد بشر بالمعنى الحقيقي للبشر . بالجهة الغربية . اما التأشير على التعليق بعدم الاعجاب . سيأكد لي بأنهم بشر لا يفهمون كبقية البشر

    -173
  • العداوة الى أين

    ردا على السيد موستاش ياأخي لماذا المغرب ألم ترى كم من جزائري كذلك يموت في البحر فالشباب في كل الدول العربية ضاقت به الارض كما رحبت نحن تحت ضغط ربما سيؤدي إلى الانفجار يوم ما كنا سنكون احسن من سويسرا واليابان لو مسحنا من دماغنا كلمة المخزن والعسكر لكن الله غالب لا الجزائر تعيش الرفاهية بكل ما تملك من خيرات ولا المغرب يعيش في السماء كتب لنا ان نعيش على وتر العداوة وسنبقى نعيشها مادام يعيش أمثالك بيننا لو كنت مكان حكومة المغرب لسمحت لكل جحافل افريقيا العبور الى اسبانيا حتى تتألم أوروبا وترفع يدها عنا

    190
  • طارق بن رحال

    مرحبا بالجميع الى أوروبا، فرصة لا تكرر لولوج الجنة الأوروبية,المهلة 3 أيام فقط

    169
  • abdel

    المغرب ليس بدركي اوروبا ...اما المهاجرين فللاسباب انسانية

    166
  • موسطاش

    قمة البؤس، لا يحدث سوى في المخرب، هجرة غير شرعية داخل الوطن ! كأن الجزائريين مثلاً يتسللون إلى تلمسان أو تبسة سراً في هجرة غير شرعية ؟ ألم يحن الوقت بعد ليستفيق المخزن و يوجّه كل طاقاته لتحرير أراضيه من الاحتلال الإسباني ؟

    -211

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