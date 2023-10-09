مسؤول إسرائيلي كبير: عدد الضحايا أكبر بكثير مما تم إعلانه

نقلت مصادر إعلامية إسرائيلية، صبيحة الإثنين، عن مسؤول رسمي كبير قوله بأن عدد الضحايا الإسرائيليين كبير ولا يمكن استيعابه.

وأكد المسؤول الإسرائلي الكبير حسب ما وصفته إذاعة الاحتلال بأن عدد الضحايا الإسرائليين لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم الإعلان عنه.

وكشفت آخر حصيلة إسرائلية عن مقتل أكثر من 700 إسرائيلي وإصابة 2156 آخرين، خلال اشتباكات يومي السبت والأحد.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام أسر مجموعة جديدة من الجنود الإسرائليين وخوض اشتباكات عنيفة داخل مستوطنات الغلاف وهذا خلال اليوم الثالث من عملية “طوفان الأقصى.