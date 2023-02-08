مسؤولة إغاثة: الزلزال مسح بلدات سورية من الخريطة

قالت مديرة هيئة الإغاثة بتركيا إن الزلزال المدمر مسح بعض البلدات الصغيرة بسوريا من الخريطة، الأمر الذي وصفته بالعظيم.

وفي مقابلة لها مع قناة cnn الأمريكية، أكدت مديرة منظمة “care” شيرين إبراهيم أن “حلب وإدلب كانتا الأكثر تضررًا” بالزلزال.

وأضافت: “ما نعرفه هو أن بعض البلدات الأصغر تدمرت بالكامل. لم تعد موجودة على الخريطة، ما يعتبر أمرًا عظيمًا”.

وتابعت إبراهيم بالقول: “قبل هذا الزلزال، كما أشرت بالفعل، تم القضاء على البنية التحتية – المستشفيات والمدارس والطرق والمنازل”.

كما أكدت أنه “في الوقت الحالي، تعد المراكز الحضرية في شمال غرب سوريا الأكثر تأثراً مقارنة بالمستوطنات غير الرسمية المنتشرة في شمال غرب سوريا. لذلك من المفهوم أن المراكز السكانية هي التي تعاني من أكبر ضرر. كانت الحالة قبل الزلزال كارثية، والآن أصبحت أكثر من ذلك بكثير”.

وتحدثت شيرين إبراهيم، مع القناة الأمريكية حول السباق الجاري مع الوقت للوصول إلى المزيد من الناجين تحت الأنقاض الناجمة عن الزلزال الهائل في تركيا وسوريا.