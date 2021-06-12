مسؤول إفريقي: الرئيس الجزائري يقوم بدور ريادي في المجال الصحي

خلال زيارة عمل تقوده إلى الجزائر

عبر المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي للشؤون الصحية والإجتماعية، ميشال سيديدي، عن شكره للرئيس عبد المجيد تبون على قيادة الجهود الإفريقية في المجال الصحي.

الرئيس تبون يستقبل مبعوث الوكالة الإفريقية للأدوية

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس 10 جوان، المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي للوكالة الافريقية للأدوية ميشال سيديدي.

ويقوم ميشال سيديدي، بزيارة عمل الى الجزائر تدوم يومين.