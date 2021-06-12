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الجزائر
خلال زيارة عمل تقوده إلى الجزائر

مسؤول إفريقي: الرئيس الجزائري يقوم بدور ريادي في المجال الصحي

الشروق أونلاين
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مسؤول إفريقي: الرئيس الجزائري يقوم بدور ريادي في المجال الصحي

عبر المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي للشؤون الصحية والإجتماعية، ميشال سيديدي، عن شكره للرئيس عبد المجيد تبون على قيادة الجهود الإفريقية في المجال الصحي.

الرئيس تبون يستقبل مبعوث الوكالة الإفريقية للأدوية

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس 10 جوان، المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي للوكالة الافريقية للأدوية ميشال سيديدي.

ويقوم ميشال سيديدي، بزيارة عمل الى الجزائر تدوم يومين.

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