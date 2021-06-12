مسؤول إفريقي: الرئيس الجزائري يقوم بدور ريادي في المجال الصحي
عبر المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي للشؤون الصحية والإجتماعية، ميشال سيديدي، عن شكره للرئيس عبد المجيد تبون على قيادة الجهود الإفريقية في المجال الصحي.
Très honoré de l’audience avec le Pdt. @TebbouneAmadjid pour qui l’#AMA est un outil fondamental pour mutualiser nos efforts dans le contexte géopolitique actuel. Il a présenté la ratification du Traité dans le JO. Bravo pour votre leadership exceptionnel!https://t.co/jJ36zxFrje pic.twitter.com/6LFoJ6xWEZ
— Michel Sidibé (@MichelSidibe) June 11, 2021
الرئيس تبون يستقبل مبعوث الوكالة الإفريقية للأدوية
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس 10 جوان، المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي للوكالة الافريقية للأدوية ميشال سيديدي.
ويقوم ميشال سيديدي، بزيارة عمل الى الجزائر تدوم يومين.