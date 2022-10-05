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العالم

مسؤول إيراني لبوريطة: لن يفيدك الاعتماد على تل أبيب في فرض مخططاتك بالمنطقة

الشروق أونلاين
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مسؤول إيراني لبوريطة: لن يفيدك الاعتماد على تل أبيب في فرض مخططاتك بالمنطقة
ح.م
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رداً على وزير خارجية المغرب، بشأن مزاعم تدخل بلاده في المنطقة، أنه يجدر بالرباط  الإجابة على هواجس مخاطر التطبيع على المنطقة وحل أزمة الصحراء الغربية حسب الشرعية الدولية بدل الإعتماد على الكيان الصهيوني لتحقيق أهدافها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، رفض “المزاعم الكاذبة والمتكررة لوزير خارجية مملكة المغرب، الذي ادعى في تصريحات له تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية اليمنية والعربية”.

وقال ناصر كنعاني في بيان: “بدلاً من الإسقاطات وتوجيه الاتهامات العارية عن الصحة للجمهورية الإسلامية في إيران، يجدر بالمغرب أن تهتم وأن ترد على هواجس انعدام الأمن الذي يهدد دول وشعوب المنطقة بسبب تطبيعها للعلاقات مع نظام الفصل العنصري الصهيوني”.

ونصح المتحدث الرسمي باسم جهاز السياسة الخارجية الإيرانية وزير خارجية المغرب “بقضاء وقته في وضع الأسس لتحديد مصير الشعب الصحراوي وفق أصول وأنظمة الأمم المتحدة، بدلاً من الاعتماد على الكيان الصهيوني لفرض أهدافه في المنطقة”.

ايران: على المسؤولين في المغرب العودة إلى أحضان شعبهم بدل الاهتمام بنا

ومطلع فيفري 2022، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، المسؤولين في المغرب إلى العودة إلى أحضان شعبهم الرافض للتطبيع بدل تتبع ما تفعله طهران، متهما الرباط بنشر التوتر في المنطقة.
وقال زادة للصحفيين،، إن “هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها وزير الخارجية المغربي بهذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة، ولطالما حاولنا تجاهل هذه التصريحات احتراما للمسلمين في المغرب”.

وتابع: “يجب على المسؤولين المغاربة العودة إلى أحضان شعوبهم، وأن يتحملوا مسؤولياتهم في المجتمع الإسلامي بدلا من الإدلاء بمثل هذه التصریحات”، في إشارة إلى توقيع اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح إن الدول التي ذهبت إلى التطبيع ستكون أول ضحايا الطبيعة العدوانية للاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف: “وزير الخارجية المغربي نفسه يعرف أکثر من أي شخص آخر أن إجراءات هذا البلد في مجال ممارسة العنف والتدخلات العسكرية والاستخباراتية في بعض الدول الأخرى، تسبب في الكثير من التوتر في المنطقة”.

وجاء رد الناطق باسم الخارجية الايرانية على وزير الخارجية المغربي الذي اتهم طهران بالتدخل في شؤون دول الخليج وكذا الشعي لنشر التشيع في افريقيا.

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التعليقات
7
  • دكتور

    الى الحقيقة المرة عفوا الكذب الحلو كلام خزعبلات كلام و طروحات القرون الوسطى أكل الدهر عليها وشرب. نحن الان في 2022 و عما قريب 22.2.2022 العلاقات الدولية مبنية على مصالح اقتصادية و أقطاب اقليمية لامكان للطائفية و لا المذهبية كلامك خزعبلات مردود عليه

    -71
  • أمستردام

    المخزن يطلع ما يفرض عليه من اسياده و العالم كله يعلم ذلك فلا غرابة من ما يصرح و يتبجح لقد اغرقوه بالديون و لديهم أسراره لو كشفوها للرأي العام لسقط المخزن بلا عودة و هذا ما يخاف منه النظام المخزني العميل بالمجان

    60
  • الحقيقة المرة

    ايران والصهاينة وجهان لعملة واحدة وعملهما واحد ومشترك وهمها تقسيم المنطقة التاريخ يذكر كل وشيئ ولا يرحم الاغبياء ان الخميني الذي انتجته فرنسا على اعين اللوبي الصهيوني هناك ونتخطيط كامل متكامل انطلى على اغبياء المسلمين المتشوقين للاسلام لانهم لا يعرفون الدين ولو عرفوه لانكروا الخميني ومن حوله. التشيع الاول بما عليه كان عقيدة لاناس يعلمون ما يفعلون وكان سيدهم ابن سبأ والتشيع الجديد سيده الملالي الذي هدفه وهدف الصهيونية والصليبية واحد وهو القضاء على الاسلام والمسلمين. حاكم مسلم سني فاسق فاسد خير من ملئ الدنيا من الخميني الصهيوني الهوى والعقيدة الشيعي اللياس والهيئة. افيقيوا ايها المسلمون من اللعبة قبل فوات الاوان فهم واحد تعددت مشاربهم وتوحد مأربهم

    -67
  • الجزائر يعني بلاد الرجال

    اصبح الشعب المغربي المسكين اكثر شعب مذلول في العالم فهو لا يستطيع حتى ان يقول رأيه بينه وبين نفسه

    55
  • الهادي

    لا تغضبوا، فأمير الحشيش قد باع نفسه (و شعبه) لمن يدفع أكثر

    54
  • أستاذ

    شراء الرضا الشعبي والسلم الشعبي المغربي بأن ايران شيعة مجوس صفوية رافضة الخ من مصطلحات المداخلة المطبعين من البحرين الى المخزن

    68
  • Meno

    قطع العلاقة مع إيران بي بلاش جد مربحة

    -71

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