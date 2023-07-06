مسؤول إيراني: “مؤامرة” وراء انخفاض نسبة الزواج في إيران

اتّهم مستشار في حكومة إيران أطرافا معادية بالسعي لتقليص عدد السكان في بلاده. من خلال خفض نسبة الزواج بين الشباب.

وقال مستشار وزير الداخلية لشؤون إصلاح الهرم السكاني والصحة العامة محمد إسماعيل أكبري إن “أهم مشكلة اجتماعية تواجه إيران حاليا هي انهيار التركيبة السكانية التي أنشأها العدو”.

وتابع أكبري حسب ما نقلته وكالة إرنا المحلية أن العدوّ الذي لم يسمّه، يسعى إلى “تدمير ثقافة وتاريخ وحضارة إيران عبر التسويق لخفض نسبة المواليد”.

وأبدى المسؤول أسفه لانخفاض نسبة الزواج في إيران. حيث تظهر الإحصائيات أن نسبة ​​زواج الفتيات لا تتجاوز 70 بالمئة في المتوسط، على حدّ قوله.

وأضاف أكبري أن المشكلة السكانية الثانية في البلاد هي “انخفاض متوسط الإنجاب إلى ما متوسطه 1.6 طفل لكل أسرة”.

“ومن أجل بقاء واستمرارية المجتمع، يجب أن يتضاعف عدد الأطفال ثلاث مرات على الأقل. من أجل توسيع المجتمع وزيادة عدد السكان”، يضيف المستشار الإيراني.