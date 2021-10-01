مسؤول الإعلام بالبرلمان التونسي لا يعترف بقرارات سعيّد

نشر ماهر مذيوب المكلف بالإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب التونسي اليوم الجمعة، بيانا قال من خلاله “إن اليوم هو اليوم الأول من الدورة البرلمانية للمدة النيابية 2019-2024، ولا يمكن لأي فرد مهما تعاظمت لديه أوهام العظمة أن يعطل أعمال النواب”.

وأضاف مذيوب في البيان الذي نشره عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك أن للنواب كل الآليات الدستورية والقانونية والتقنية للدفاع عن شرعيتهم وهيبة مؤسستهم وقيم الجمهورية التونسية التي ضحى من أجلها الشهداء.

و جاء في التدوينة : “إن السيدات و السادة النواب يمثلون الشعب التونسي بكافة أطيافه و حساسياته ويجسدون تنوع المجتمع التونسي السياسي والمجتمعي، وأعمال مجلس نواب الشعب، تشريعية رقابية ليست أعمال سياسية مباشرة أو احتجاجية في الشوارع، إلا لمن ظلم، ولا تهدف أبدا للفتنة و الانقسام… مطلقا”.

وقال مذيوب: “لكننا كنواب للشعب التونسي قسمنا اليمين ومنتخبون انتخابا حرا و ديمقراطيا و مباشرا و لا يمكن لأي فرد مهما تعاظمت لديه اوهام العظمة أن يسحب شرعيتنا أو يعطل أعمالنا في الزمن الرقمي و لدينا كل الآليات الدستورية والقانونية و التقنية للدفاع عن شرعيتنا و هيبة مؤسستنا وقيم الجمهورية التونسية التي ضحى من أجلها الشهداء وعموم الشعب التونسي العظيم على مدار عقود”.