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رياضة
إتلاف منزله بِحريق مُروّع

مسؤول النادي الأسكتلندي الذي تعاطف مع الفلسطنيين ينجو من الموت

الشروق الرياضي
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مسؤول النادي الأسكتلندي الذي تعاطف مع الفلسطنيين ينجو من الموت
بيتر لويل

أضرم مجهول النار في منزل المسؤول بيتر لويل، المدير العام لِنادي سلتيك غلاسكو الأسكتلندي لكرة القدم.

وأتفلت النار المنزل والسيارات الرّابضة في الحظيرة، فيما أفلت بيتر لويل وأفراد أسرته من الموت، لكنهم تعرّضوا لِصدمة نفسية رهيبة.

وفتحت الشرطة الأسكتلندية تحقيقا أمنيا بعد إبلاغها بِالحادثة، كما جاء في أحدث بيان لِنادي سلتيك غلاسكو الأسكتلندي.

ونقلت الصحافة المحلية تقرير الشرطة الأسكتلندية، يذكر فيه قيام شخص يرتدي ملابس سوداء وملثّم، بِسكب البنزين على السيارات، وإضرام النيران، بعد أن رصدته كاميرا أمنية كانت مُثبّتة في أحد أرجاء المنزل.

ولم تذكر الصحافة الأسكتلندية سبب هذا “العمل الإجرامي”، كما وصفته إدارة نادي سلتيك غلاسكو.

ويُلقِّب أنصار نادي سلتيك غلاسكو الأسكتلندي المدير العام بيتر لويل بـ “صدّام حسين”.

وكانت مدرجات ملعب “سلتيك بارك” التابع لِنادي سلتيك غلاسكو، قد تزيّنت بِالأعلام الفلسطينية في مباراة للبطولة المحلية سهرة الـ 12 من ماي الحالي. حيث أبدى أنصار الفريق الأسكتلندي دعمهم لِهذه القضية الإنسانية العادلة، مُندّدين بِجرائم المُحتلّ الصهيوني.

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