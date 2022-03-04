مسؤول بالبوليساريو يلتقي وزراء وبعثات دبلوماسية بجنيف

التقى عضو أمانة البوليساريو المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشراي البشير، وزراء ورؤساء بعثات دبلوماسية على هامش أشغال دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأشاد عضو أمانة البوليساريو المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشراي البشير، بطرح موضوع “استخدام المغرب للتقنيات الحديثة في ممارسة القمع وانتهاك حقوق الإنسان كالطائرات بدون طيار و برنامج التجسس بيغاسوس ” على مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأطلع أبي بشراي، على هامش أشغال الدورة الـ49 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى هيئات الأمم المتحدة، أبرزها، ناميبيا، جنوب إفريقيا، تيمور الشرقية والهندوراس، بالإضافة للقاء مع فريق عمل مجموعة جنيف للمنظمات من أجل دعم وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، على الوضع الجديد في الصحراء الغربية عقب انهيار وقف إطلاق والعوامل التي كانت وراء تعثر خطة التسوية الأفريقية-الأممية المُتفق عليها وأيضا كرونولوجيا الأحداث التي أدت إلى استئناف الحرب في الصحراء الغربية بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية.

وأوضح عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أنه بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدة قضايا ومواضيع، كانت الاجتماعات سانحة من أجل متابعة العمل المتعلق بمجموعة جنيف للسفراء الدول الصديقة ومجموعة جنيف للمنظمات غير الحكومية وإحكام عملية التنسيق الجارية بين هذين التكتلين الذين يقومان بدور جوهري في الترافع عن القضية الصحراوية على المستوى الرسمي وأيضا الشعبي.

من جانب آخر، أشار أبي بشراي البشير إلى أن هناك لقاءات أخرى هامة مبرمجة في الأيام القادمة مع رؤساء بعثات دبلوماسية ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.