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نشرية حول الأحوال الجوية: أمطار غزيرة عبر 23 ولاية
الجزائر

مسؤول بالجزائرية للمياه يكشف نسبة امتلاء السدود حاليا

الشروق أونلاين
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مسؤول بالجزائرية للمياه يكشف نسبة امتلاء السدود حاليا

كشف المدير المركزي بالجزائرية للمياه حوشان رمضان لـ”الشروق نيوز”، الأحد، إن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني بلغت 32.26 بالمائة، بعد تساقط كميات معتبرة من الأمطار خلال الأيام الأخيرة.

وقال حوشان، إن نسبة امتلاء السدود في الولايات الوسطى مازالت ضعيفة وبلغت 8 بالمائة.

وحسب نفس المصدر، فكمية استهلاك المياه الشروب اليومية على المستوى الوطني بلغت 5.5 ملايين متر مكعب، وبالجزائر العاصمة وحدها بلغت 750 ألف متر مكعب.

وشدد على أن نسبة تغطية شبكة توزيع المياه الشروب عبر كامل التراب الوطني بلغت 97 بالمائة، وتهدف الشركة حسبه إلى توزيع المياه بشكل يومي مع حلول الصيف المقبل.

وكشف نفس المتحدث إن ديون الجزائرية للمياه بلغت 70 مليار دينار.

والخميس 4 نوفمبر 2021، كشف وزير الموارد المائية، كريم حسني، أن نسبة امتلاء السدود بلغت 26 بالمائة، واصفا الوضعية الحالية بغير المرضية.

وقال الوزير حسني، أن 22 سدا على مستوى الوطني شهد تراجعا كبيرا في معدلات الامتلاء.

وأشار وزير الموارد المائية إلى وفي إطار توفير الماء الشروب للمواطنين، قامت مصالح الوزارة بإنجاز عدد من مراكز تحلية مياه البحر  لتخلص من ندرة المياه.

مسؤول بوزارة الموارد المائية: انخفاض حاد في منسوب السدود عبر 22 ولاية

وكان الأمين العام لوزارة الموارد المائية، إسماعيل عميروش قد كشف، يوم 28 جوان 2021، إن البلاد تشهد منذ ثلاث سنوات حالة من الجفاف المستمر مما أدى الى انخفاض حاد في منسوب مياه السدود بـ 22 ولاية بوسط وغرب البلاد.

وكشف عميروش لدى حديثته لبرنامج ” ضيف التحرير” للقناة الإذاعية عن تسجيل انخفاض في كمية الأمطار بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 40 بالمائة عن المعدلات المعهودة، وهو ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه بالسدود التي تمول الجزائر العاصمة الى أقل من 15 بالمائة .

وأكد المسؤول ذاته بأن الوزارة  لجأت الى مخططات استعجاليه على مستوى عشرين ولاية من أجل سد حاجيات المواطنين بهذه الولايات ومنها الجزائر العاصمة.

وتقتضي هذه المخططات أولا ترشيد وتقنين استهلاك المياه وثانيا اللجوء إلى المياه الجوفية من خلال الإسراع في انجاز المشاريع الخاصة بحفر العشرات من الآبار والمقدر عددها 175 بئرا في غضون 03 أشهر المقبلة .

وعن الحلول الإستعجالية المتاحة حاليا، أكد اسماعيل عميروش بأنه لا مفر من خيار اللجوء للمياه الجوفية وحفرالمزيد من الآبار للسنوات الثلاث القادمة وخصوصا بسهل متيجة والعاصمة حيث تم اطلاق برنامج استعجالي يقضي بانجاز ما لايقل عن 120 بئر جديد بتمويل من الدولة.

واعترف اسماعيل عميروش بان خيار اللجوء إلى استخراج المياه الجوفية سيؤثر على المخزون العام للبلاد بوسط البلاد ولكنه أشار الى أنه يجري البحث في تطوير حلول تقنية مع الوكالة الوطنية للموارد المائية لإعادة تجديد مخزون البلاد من المياه الجوفية بسهل المتيجة بطريقة اصطناعية عندما تتحسن الأوضاع .

واعتبر الأمين العام للوزارة بأن هذه المشاريع تعد حلولا ظرفية وأن الخيار الاستراتيحي للدولة يكمن في الذهاب للاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر بحيث يُستهدف تغطية حاجيات البلاد من المياه بنسبة 50 بالمائة في غضون 2030.

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التعليقات
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  • دولة ميؤوس منها

    نقارن وندرس يوجد في اليابان أكثر من 2700 حوض نهري. من بينها ، تم تحديد 109 نهراً على أنها تدار من قبل الحكومة المركزية ، من حيث المبدأ ، بسبب أهميتها الكبيرة للاقتصاد وحماية البيئة. تغطي منطقة مستجمعات المياه في هذه المجاري المائية من الفئة أ ما يقرب من 239.900 كيلومتر مربع. تتكون أنهار الفئة ب من تيارات أخرى تدار على مستوى أدنى. البحيرات والسدود ..تنتشر أكثر من 600 بحيرة في جميع أنحاء المناطق الساحلية والمناطق البركانية. البحيرات الكبرى في البلاد هي كما يلي: • Biwa-ko ، التي تقع في الحوض الداخلي ، بالقرب من مركز كيوتو هونشو الغربي بمساحة 674 كيلومتر مربع وحجم مائي 27.5 كيلومتر مكعب ؛ • Kasumi-ga-ura ، وهي قريبة من مصب Tone-gawain بمساحة 220 كم 2 وحجم مائي يبلغ 0.848 كم 3مكعب ؛ • Inawashiro-ko ، وهي بحيرة تم إنشاؤها بعد ثوران بركاني شمال غرب هونشو بمساحة 104.8 كيلومتر مربع وحجم مياه 3.86 كيلومترات مكعب. متى نستيقظ.

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  • دولة ميؤوس منها

    أفاد البنك الدولي أن 80 دولة على الأقل تعاني من نقص في المياه وأن 2 مليار شخص لا يحصلون على مياه شرب آمنة. السنغال مند 2016 طلب إعانة من اليبان الثى صرفت 205 مليون € في مشروع ثم رجع مبلغ أكبر 400 مليون € وذخل فيها البنك الإسلامي للتنمية (IDB) ، ووكالة التنمية الفرنسية (AFD) ، والبنك الدولي (WB) ، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ، والبنك الأفريقي للتنمية (ADB) ، ودولة الإمارات العربية المتحدة. السنغال. هذي 5سنوات لم نستيقظ بعد .

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