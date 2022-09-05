مسؤول بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق: 100 مليار دينار خسائر حوادث المرور سنويا

قال المدير المكلف بتسيير مديرية تقييم النشاط الوزاري المشترك بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق حسين بهلولي إن حوادث المرور تكلف الخزينة العمومية خسائر مادية قدرت بـ 100 مليار دينار سنويا.

وكشف بهلولي، الاثنين، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الأولى، عن آخر حصيلة مسجلة لحوادث المرور للأشهر الـ7 الأولى من السنة الجارية، حيث بلغ عدد الضحايا 1992 قتيلا و 18 ألف و 661 جريحا، مرجعا العامل الرئيسي للحوادث إلى الإفراط في السرعة التي يتسبب فيها العامل البشري.

ودعا المتحدث ذاته، إلى ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية و الدورات التكوينية لفائدة السائقين بهدف توعيتهم بمدى أهمية تفقد مركباتهم و خصوصا فحص العجلات و الفرامل وكذا حسن اختيار قطع الغيار ذات الجودة العالية حفاظا على سلامتهم.

وأضاف أن تعديل القانون سيعيد النظر في تنوع أنماط النقل لتخفيف الحركة ، و القضاء على النقاط السوداء التي تتسبب في حوادث المرور المميتة، إضافة إلى إعداد تعليمة وزارية للإشارات المرورية تعزيزا للأمن المروري.

وفي الأخير ثمن المتحدث ذاته انتشار ثقافة التبليغ عن التجاوزات الخطيرة من قبل المواطنين، منوها بعمل مصالح الأمن الوطني و الدرك الوطني لمحاربة كل أشكال المناورات المرورية الخطيرة.