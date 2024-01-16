مسؤول بالوزارة: تدابير جديدة لتشجيع السياحة الصحراوية

كشف المدير المركزي بوزارة السياحة، نبيل ملوك، الثلاثاء، عن إقرار تدابير جديدة لتشجيع السياحة الصحراوية، فضلاً عن اتخاذ حزمة إجراءات لتشجيع الحركية السياحية بشكل عام.

ولدى نزوله على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أبرز ملوك رهان وزارة السياحة على استقطاب أكبر عدد ممكن من السائحين.

ومن بين التسهيلات يقول المتحدث ذاته، تسهيل الحصول على تأشيرة التسوية التي سيتم منحها على مستوى المعابر الحدودية، إلى جانب تنظيم رحلات استكشافية لفائدة وسائل الإعلام وصناع المحتوى والمتعاملين في مجال السياحة والأسفار.

وذكّر ملوك بإحصاء 249 منطقة توسع سياحي موجهة للاستثمار عبر التراب الوطني إلى غاية نهاية سنة 2023 تم تصنيفها بموجب مراسيم تنفيذية، منها 74 منطقة تتوفر على عقارات سياحية في خطوة لتعزيز التنمية المستدامة للقطاع.

وعاد ملوك ليحيل على التوجيهات الصادرة عن آخر اجتماعات مجلس الوزراء بشأن تطهير الأوعية العقارية المسترجعة السياحية قصد السماح للمستثمرين الجادين بالاستثمار في المشاريع السياحية.

كما نوه إلى استحداث وكالة وطنية للاستثمار السياحي، وتفعيل وكالات متخصصة في العقار الفلاحي والصناعي والسياحي تمّ انشاؤها مؤخراً بهدف الدفع بعجلة الاستثمار من حيث النوعية والجودة في القطاع.