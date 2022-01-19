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الجزائر

مسؤول بحلف شمال الأطلسي: الجزائر محاور أساسي في مكافحة الإرهاب

الشروق أونلاين
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مسؤول بحلف شمال الأطلسي: الجزائر محاور أساسي في مكافحة الإرهاب
ح.م
خافيير كولومينا نائب الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي للشؤون السياسية والأمنية

قال نائب الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي للشؤون السياسية والسياسة الأمنية، خافيير كولومينا، إن الجزائر هي محاور ” أساسي” في مكافحة الإرهاب و”لاعبا رئيسيا” في منطقة شمال إفريقيا والساحل.

وأوضح المتحدث، الثلاثاء،  خلال إلقائه محاضرة حول “التعاون بين الجزائر وحلف شمال الأطلسي”، على مستوى المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، إن “الجزائر لاعب رئيسي في منطقة شمال إفريقيا والساحل، ومحاور ” أساسي ” حول مسألة الأمن، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب”.

واعتبر المتحدث أن الجزائر شريك “استراتيجي”، مشيرا، في مداخلته، إلى أن الجزائر هي أيضا “عضو فاعل في الحوار المتوسطي” التي هي عضو فيه لأكثر من عشرين سنة، موضحا أن التعاون بين الطرفين “يقوم على أساس أهداف وتحديات مشتركة، لا سيما الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل”.

وشدد  كولومينا في هذا الصدد على أهمية “تعزيز” هذا التعاون “بمزيد من التصميم لصالح الأمن و الاستقرار والسلام على الصعيد الإقليمي و الدولي”.

وبخصوص التعاون بين الجزائر وحلف الناتو، أشار كولومينا إلى أنه يشمل مجالات “ثرية ومتنوعة”، لا سيما مكافحة الإرهاب والأسلحة الخفيفة والدفاع الإلكتروني، معتبرا أن مشاركة الجزائر المنتظمة في مختلف برامج الناتو تعد دليلا إضافيا على تصميمنا المشترك على تعزيز تعاوننا”.

ودعا نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بهذه المناسبة إلى “حوار سياسي منتظم ورفيع المستوى” مع الجزائر، لا سيما من خلال الزيارات الرسمية للجانبين، وإقامة حوار استراتيجي حقيقي في المجال الأمني ذو الاهتمام المشترك.

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