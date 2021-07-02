مسؤول بشركة سيال..هذه هي نسبة الالتزام ببرنامج توزيع المياه بالعاصمة

أعلن عن وجود خلية تعمل 7/7 تتابع تطور الوضع

أكد مدير الأملاك التقنية بشركة “سيال” أمين حمدان، أن كل الإجراءات قد تم اتخاذها لضمان مصداقية البرنامج الجديد للتزويد بالماء الشروب بالجزائر العاصمة الذي دخل حيز التنفيذ السبت.

وفي حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أوضح حمدان أنه “تم وضع مخطط عمل وخارطة طريق بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية بالجزائر العاصمة من أجل السهر على موثوقية ومتابعة برنامج التوزيع وكذا إيجاد حلول في أقرب الآجال في حال ما تم تسجيل تذبذب مستعجل”.

وكشف في هذا الصدد عن وجود خلية تضم إطارات جزائرية تعمل 7/7 أيام لمتابعة تطور الوضع بمعية خلية تقنية مكونة من مهندسين جزائريين.

وتتمثل مهمة هذه الخلية، حسب ذات المسؤول، في التحليل وكذا تطبيق الأعمال والتنسيق مع مركز الاتصال التابع لسيال وتحويل المعلومات والشكاوي ومعالجتها وكذا اقتراح تعديلات ودراسة حلول تقنية.

وقال ممثل شركة سيال أن البرنامج الاستعجالي ساري المفعول منذ الـ 26 جوان الفارط تم احترامه بنسبة 90 بالمائة، وتابع بالقول “نعتبر أن أكثر من 90 بالمائة من المواطنين قد استفادوا من مياه الحنفية حسب ترددات التوزيع والمواعيد التي تم إقرارها”.

وفي رده على سؤال تذبذبات التزود بالماء الشروب المسجلة على مستوى بعض الأحياء بالعاصمة حيث لم يطبق البرنامج بالشكل المعلن عنه، أوضح حمدان أن الفرق التقنية والعملية للشركة متواجدة على أرض الميدان لإجراء الفحص اللازم.

وأردف قائلا “يتضح أن معظم الحالات المعالجة المتعلقة بهذه التذبذبات تخص برامج السكن حيث لم يتم انجاز أو لم يتم تشغيل خزانات المياه والمضخات من طرف المصالح المعنية (عدل، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ديوان الترقية والتسيير العقاري “.

ولهذا فإن نظام الضغط المتوفر على مستوى شركة سيال “لا يسمح سوى ببلوغ الخمسة طوابق الأولى للعمارة مثلما هو الحال ببرامج السكن بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، حي 1000 سكن المنظر الجميل بعين البنيان، حي السكن الترقوي العمومي بسطاوالي..”.

جهود متواصلة لرفع قوة التدفق في بعض الأحياء

وأكد حمدان أنه من أجل عدم الأضرار بالزبائن المقيمين على مستوى هذه الأحياء “يتم القيام بإعادة ضبط يوميا لضمان كمية مياه لإيصال الماء إلى الطوابق العليا (الطابق الخامس وأكثر)”.

وأضاف أن “هذا يأخذ غالبا وقت أكثر لبلوغ المستويات العليا ولهذا يبدأ الماء التدفق في الحنفيات في بعض البلديات على الساعة السادسة والنصف صباحا في الأجزاء السفلى وعلى الساعة التاسعة صباحا على مستوى الطوابق العليا أو الأجزاء المرتفعة”.

وفي هذا الصدد دعا الزبائن إلى “تفادي التبذير وإغلاق الحنفيات متى أمكنهم ذلك ليستطيع قاطنو الطوابق العليا التزود بالماء”.

كما أن تشخيص فرق سيال خلص أنه على مستوى الأحياء المعنية بمعدل توزيع يوم بيوم أو بيوم “بقيت الشبكة فارغة وتكثف الهواء الموجود على مستوى النقاط العليا منذ فتح الصمامات”.

وأوضح أن هذا الوضع “خلق انسدادات للهواء تحد من تدفق الماء وأحيانا تسد تماما التدفق”.

وأشار حمدان إلى أن الإشكالية التي تكفلت بها فرقنا لدراسة حلول أكثر فعالية مثل وضع منفذ الهواء لتفريغ الهواء في الأنابيب واستئناف التوزيع (مثل حي المعالمة والحميز وبرج الكيفان)”.

سيال: برنامج جديد لتوزيع المياه بالعاصمة بداية من يوم السبت..!

وسطرت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، بالتنسيق مع المقاطعات الإدارية، برنامجا جديدا لتوزيع المياه في العاصمة بداية من يوم السبت القادم.

وكشفت المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، عن برنامجها الجديد عبر صفحتها على فايسبوك، بحيث يكون برنامج توزيع المياه الشروب إبتداءا من يوم السبت في بلدية سيدي أمحمد يوميا إبتداءا من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثانية زوالا، وبلدية المرادية يوميا إبتداءا من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثانية زوالا، وبلدية المدنية يوميا إبتداءا من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثانية زوالا.

كما نشرت المقاطعة الإدارية لبراقي برنامج التوزيع للمياه الشروب، حيث سيكون توزيع المياه ببلدية براقي يوميا من السادسة صباحا إلى الثانية بعد الزوال. وذلك على مستوى حي دالبوز، وتكون المياه يوميا من الثانية بعد الزوال إلى الحادية عشر ليلا بالنسبة لأحياء 2004 مسكن، حي المرجة، 13 هكتار، مرحبا بن طلحة و4000 مسكن حوش الميهوب. وحي بن غازي توزيع المياه يوما بيوم من السادسة صباحا إلى السادسة مساء.

فيما كشفت المقاطعة الإدارية للدار البيضاء أن توزيع المياه ببلدية المحمدية ستكون أيام التوزيع يوم بيوم من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، وفي بلدية المرسى سيكون توزيع المياه بداية من يوم الأحد يوما بيوم. بالنسبة لكل أحياء بلدية المرسى ابتداء من الساعة 6:00 صباحا إلى الساعة 18:00 مساء.

وبالمقاطعة الإدارية لبوزريعة، فسيكون توزيع المياه ببلديتي بوزريعة وبني مسوس يوم بيوم من السادسة صباحا إلى السادسة مساء، وعلى مستوى بلدية بن عكنون يكون توزيع المياه يوم بيوم على مستوى أحياء الطريق الوطني رقم 36 شارع احسن محيوز، شارع ايدير تومي، حي 360 مسكن، حي يدي مرزوق، الحوضين، حي الأطباء، وتجزئة زداك.

أما بالنسبة لباقي الأحياء فيكون التزويد بالمياه كل يوم من السادسة صباحا إلى الثانية بعد الزوال، أما بلدية الأبيار توزيع المياه يكون يوم بيوم من السادسة صباحا إلى السادسة مساء على مستوى حي الشمس الضاحكة وشارع الإخوة هاشمي، شارع 1 نوفمبر. أما باقي الأحياء فيكون من السادسة صباحا إلى الثانية بعد الزوال.

من جهته أعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة، أن برنامج توزيع الماء سيكون من الساعة 06:00 صباحا إلى 18:00 مساءا ابتداء من يوم السبت 26/06/2021 يوم بيوم نظرا لنقص المياه.

سيال: تذبذب في التزويد بالمياه الشروب على 9 بلديات

وأعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب، لسكان 9 بلديات.

وأفاد بيان للشركة “عقب وقوع خلل كهربائي على مستوى محطة رئيسية للإنتاج بقاريدي القبة تعلم سيال زبائنها الكرام عن تذبذب عملية التزويد بالمياه الشروب اليوم الأربعاء 16 جوان على مستوى بلديات بئرخادم، جسر قسنطينة، الشراقة، دالي براهيم، بوزريعة، بني مسوس، حي سيدي الكبير ببلدية رايس حميدو، حي الزغارة ببولوغين وجزء من بن عكنون”.

وتابع البيان “عملية التزويد ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال”.