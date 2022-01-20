مسؤول بمؤسسة بريد الجزائر: شبكتنا هي الأكبر افريقيا

قال المدير المركزي بمؤسسة بريد الجزائر بن أيوب حاج أحمد، إن شبكة بريد الجزائر هي أكبر شبكة في افريقيا، حيث أحصت أواخر العام الماضي 4106 مكتبا بريديا و65 بريدا متنقلا أي ما يقارب ثلث الشبكة الافريقية البريدية.

واعتبر بن أيوب أن ما حققه بريد الجزائر هو استثمار كبير وضخم من خلال تواجد شبكات البريد في مختلف مناطق الوطن بخاصة منها مناطق الظل وتوفير وضمان خدمة عمومية لأكثر من 24 مليون زابون.

وكشف ضيف الصباح للقناة الاذاعية الأولى الخميس أن مؤسسة البريد وضعت 94 مكتبا بريديا جديدا حيز الخدمة، بالاضافة إلى إعادة تهيئة وتأهيل 149 مكتبا بريديا لاستقبال المواطنين في ظروف حسنة وتوسيع شبابيك الموزعات الالية للبنوك بـ 600 شباك إضافي بزيادة تقدر بـ 45 بالمئة .

وأضاف بن أيوب حاج احمد، انه تم رفع عدد حاملي البطاقة الذهبية من 07 ملايين الى 08 ملايين زبون، أي بمعدل مليون بطاقة في كل سنة الى جانب توسيع ما يعرف بالتبادل البيني بين بريد الجزائر والبنوك حيث يمكن لحامل البطاقة الذهبية استعمال كل وسائل الدفع الالكتروني لبريد الجزائر او البنوك .موضحا أن عدد الحسابات البريدية الجارية الجديدة خلال سنة 2021 يقدر بمليون و500 الف حساب ، معظهم من المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا .