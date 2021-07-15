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مسؤول بوزارة التجارة: تسخير أزيد من 50 ألف تاجر لضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى

الشروق أونلاين
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مسؤول بوزارة التجارة: تسخير أزيد من 50 ألف تاجر لضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة التجارة عن تسخير أزيد من 50 ألف تاجر لضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى ونهاية الأسبوع مع تجنيد 2000 عون لمراقبة تطبيق المداومة وتوفر السلع.

 وقال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة، أحمد مقراني، الخميس، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى الإذاعية أن مصالح الوزارة سخرت أزيد من 50 ألف تاجر لضمان المداومة خلال العيد وتخذت إجراءات مسبقة بتحيين قائمة التجار  المسخرة لتموين المواطنين بالمواد ذات الاستهلاك.

وكشف المتحدث عن تسجيل زيادة تقدر بـ9 بالمائة في عدد التجار المسخرين للعملية بهذه المناسبة مقارنة بالفترة ذاتها خلال العالم الماضي، مؤكدا  أن 50093 تاجرا تم تسخيرهم للعملية  من بينهم 6021 مخبزة و 3803 تاجر للمواد الغذائية والخضر والفواكه و12813 تاجر للنشاطات الأخرى والخدمات.

وأضاف المتحدث أنه تم تسخير 456 وحدة إنتاجية من بينها 139 ملبنة و273 مطحنة للفرينة و44 وحدة إنتاجية للمياه المعدنية لضمان الخدمات خلال الفترة.

كما طمأن المسؤول المواطنين بتوفر مخزون جميع المواد خاصة الموجهة للإستهلاك الواسع.

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