مسؤول بوزارة التجارة: رقم قياسي للصادرات الجزائرية خارج المحروقات في 2021

كشف مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة خالد بوشلاغم، بلوغ الصادرات الجزائرية خارج المحروقات عتبة 2.4 مليار دولار في 7 أشهر الماضية متوقعا ان تتعدى عتبة 4.5 مليار دولار قبل نهاية السنة الجارية وهو رقم قياسي لم يسبق تحقيقه.

وأكد بوشلاغم لدى حلوله ضيفا على حصة ضيف الصباح بالاذاعة الأولى، وجود منحى تصاعدي في عملية التصدير خاصة نحو البلدان الافريقية مما ساهم في تقليص العجز في الميزان التجاري.

وقال إن كل المعطيات تشير الى أنّ الصادرات ستحقق هذا العام رقما قياسيا تاريخيا، مضيفا ان احصائيات من الجمارك لـ7 اشهر الاولى من هذه السنة تشير الى بلوغ الصادرات 2.4 مليار دولار بعدما كانت لا تتجاوز 1.2 مليار، وهو ما يثمل ارتفاعا بـ 108 بالمئة، مضيفا ان هذا الارتفاع المحسوس في الصادرات بلغ في مواد البناء أي 450 مليون دولار فيما ارتفع تصدير الاسمدة بـ67 بالمئة .

وبشأن الى صالون الموقار الدولي في طبعته العاشرة التي احتضنتها ولاية تندوف بحضور وفد وزاري كبير، قال شلغوم إنه احدى الاستراتيجيات لترقية التجارة البينية خاصة بعد دخول منطقة التجارة الحرة الافريقية حيز التنفيذ.

وحول المنطقة الحرة اضاف ضيف القناة الاولى إن هذه المنطقة تمنح امتيازات التفكيك الجمركي بما يسمح للمنتجات الجزائرية بتنافسية أكبر في السوق الافريقية .

ونشرت وزارة التجارة، قبل أيام، بيانا تضمن إحصائيات الصادرات خارج المحروقات للسداسي الأول من سنة 2021، وورد فيه أن صادرات السداسي الأول من سنة 2021 بلغت 2.03 مليار دولا، فيما تم تسجيل 1.04 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع قدره 95.55 بالمائة، في حين مثلت الصادرات خارج المحروقات ما نسبته 12.38 بالمائة من إجمالي مبيعات البلاد إلى الخارج.

وفي تفاصيل الصادرات خارج المحروقات جاءت الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية بـ618 مليون دولار، بزيادة تقدر بـ 52.4 بالمائة، والحديد والصلب: 370 مليون دولار، مقابل 21.59 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة تقدر بـ 1614 بالمائة، ومواد كيميائية غير عضوية بـ 343 مليون دولار، مقابل 114.23 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة تقدر بـ200 بالمائة، والمواد الغذائية بـ287 مليون دولار، بزيادة تقدر بـ37 بالمائة، والسكر بـ206 مليون دولار، بزيادة تقدر بـ55.5 بالمائة، ومصنوعات معدنية بـ141 مليون دولار، بنسبة تقدر بـ7 بالمائة.